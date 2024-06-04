https://ria.ru/20240604/putin-1950468990.html

Путин на полях ПМЭФ встретится с президентами Боливии и Зимбабве

Путин на полях ПМЭФ встретится с президентами Боливии и Зимбабве - РИА Новости, 04.06.2024

Путин на полях ПМЭФ встретится с президентами Боливии и Зимбабве

Президент России Владимир Путин 6 июня на полях ПМЭФ встретится с президентом Боливии Луисом Арсе и президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой, сообщил... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T17:15

2024-06-04T17:15

2024-06-04T17:15

россия

боливия

зимбабве

юрий ушаков

владимир путин

луис арсе

алроса

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 6 июня на полях ПМЭФ встретится с президентом Боливии Луисом Арсе и президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Естественно наш президент встретится и с президентом Зимбабве, и с президентом Боливии. Эта встреча пройдет 6 июня", - сказал Ушаков на брифинге в преддверии ПМЭФ.Товарооборот России и Зимбабве за 2023 год составил 167,8 миллиона долларов, увеличившись почти в 7 раз, сообщил журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков."Двусторонний товарооборот за 2023 год увеличился почти в 7 раз, составил 167,8 миллионов долларов", - сказал Ушаков.По его словам, локомотивом деловой кооперации стран является совместный проект по геологоразведке и добыче алмазов на территории Зимбабве, реализуемый компанией "Алроса".Ряд областей взаимодействия, включая космос, атомную энергетику и производство минеральных удобрений, обладают значительным потенциалом, отмечают в Кремле.Уделяется внимание и гуманитарному сотрудничеству - в российских вузах обучается свыше 400 зимбабвийских студентов. "В 2023 году российско-боливийский товарооборот увеличился почти до 100 миллионов долларов, это исторический максимум и в 2,3 раза больше по сравнению с предыдущим годом", - отметил помощник президента РФ.По его словам, особое внимание страны уделяют реализации проектов сотрудничества в сфере высоких технологий - уникальным объектом стал сооружаемый "Росатомом" Центр ядерных исследований и технологий в городе Эль-Альто. Уже введены и переданы боливийской стороне объекты первой и второй очередей. Завершение строительства намечено на 2025 год. Также в проработке совместный проект по промышленному освоению боливийского лития с применением российских технологий.При участии МЧС России идет работа по созданию в Боливии Центра управления в кризисных ситуациях. Он будет предназначен для решения оперативных задач в сфере чрезвычайного реагирования и прогнозирования стихийных бедствий.Важное место в комплексе двусторонних связей занимают образовательные обмены. По числу обучающихся боливийцев лидируют Санкт-Петербургский горный университет и РУДН.Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240321/krasilnikov-1934601487.html

https://ria.ru/20240426/briks-1942504087.html

https://ria.ru/20240523/forum-1947995903.html

россия

боливия

зимбабве

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, боливия, зимбабве, юрий ушаков, владимир путин, луис арсе, алроса, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)