https://ria.ru/20240604/putin-1950468990.html
Путин на полях ПМЭФ встретится с президентами Боливии и Зимбабве
Путин на полях ПМЭФ встретится с президентами Боливии и Зимбабве - РИА Новости, 04.06.2024
Путин на полях ПМЭФ встретится с президентами Боливии и Зимбабве
Президент России Владимир Путин 6 июня на полях ПМЭФ встретится с президентом Боливии Луисом Арсе и президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой, сообщил... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T17:15
2024-06-04T17:15
2024-06-04T17:15
россия
боливия
зимбабве
юрий ушаков
владимир путин
луис арсе
алроса
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950437914_0:296:3072:2024_1920x0_80_0_0_7432e5026e45736d01420a7bd0e787c6.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 6 июня на полях ПМЭФ встретится с президентом Боливии Луисом Арсе и президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Естественно наш президент встретится и с президентом Зимбабве, и с президентом Боливии. Эта встреча пройдет 6 июня", - сказал Ушаков на брифинге в преддверии ПМЭФ.Товарооборот России и Зимбабве за 2023 год составил 167,8 миллиона долларов, увеличившись почти в 7 раз, сообщил журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков."Двусторонний товарооборот за 2023 год увеличился почти в 7 раз, составил 167,8 миллионов долларов", - сказал Ушаков.По его словам, локомотивом деловой кооперации стран является совместный проект по геологоразведке и добыче алмазов на территории Зимбабве, реализуемый компанией "Алроса".Ряд областей взаимодействия, включая космос, атомную энергетику и производство минеральных удобрений, обладают значительным потенциалом, отмечают в Кремле.Уделяется внимание и гуманитарному сотрудничеству - в российских вузах обучается свыше 400 зимбабвийских студентов. "В 2023 году российско-боливийский товарооборот увеличился почти до 100 миллионов долларов, это исторический максимум и в 2,3 раза больше по сравнению с предыдущим годом", - отметил помощник президента РФ.По его словам, особое внимание страны уделяют реализации проектов сотрудничества в сфере высоких технологий - уникальным объектом стал сооружаемый "Росатомом" Центр ядерных исследований и технологий в городе Эль-Альто. Уже введены и переданы боливийской стороне объекты первой и второй очередей. Завершение строительства намечено на 2025 год. Также в проработке совместный проект по промышленному освоению боливийского лития с применением российских технологий.При участии МЧС России идет работа по созданию в Боливии Центра управления в кризисных ситуациях. Он будет предназначен для решения оперативных задач в сфере чрезвычайного реагирования и прогнозирования стихийных бедствий.Важное место в комплексе двусторонних связей занимают образовательные обмены. По числу обучающихся боливийцев лидируют Санкт-Петербургский горный университет и РУДН.Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240321/krasilnikov-1934601487.html
https://ria.ru/20240426/briks-1942504087.html
https://ria.ru/20240523/forum-1947995903.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, боливия, зимбабве, юрий ушаков, владимир путин, луис арсе, алроса, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Боливия, Зимбабве, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Луис Арсе, Алроса, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Путин на полях ПМЭФ встретится с президентами Боливии и Зимбабве
Ушаков: Путин 6 июня встретится с главами Боливии и Зимбабве
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 6 июня на полях ПМЭФ встретится с президентом Боливии Луисом Арсе и президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Естественно наш президент встретится и с президентом Зимбабве, и с президентом Боливии. Эта встреча пройдет 6 июня", - сказал Ушаков на брифинге в преддверии ПМЭФ.
Товарооборот России и Зимбабве за 2023 год составил 167,8 миллиона долларов, увеличившись почти в 7 раз, сообщил журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
"Двусторонний товарооборот за 2023 год увеличился почти в 7 раз, составил 167,8 миллионов долларов", - сказал Ушаков.
По его словам, локомотивом деловой кооперации стран является совместный проект по геологоразведке и добыче алмазов на территории Зимбабве, реализуемый компанией "Алроса
".
Ряд областей взаимодействия, включая космос, атомную энергетику и производство минеральных удобрений, обладают значительным потенциалом, отмечают в Кремле.
Уделяется внимание и гуманитарному сотрудничеству - в российских вузах обучается свыше 400 зимбабвийских студентов.
"В 2023 году российско-боливийский товарооборот увеличился почти до 100 миллионов долларов, это исторический максимум и в 2,3 раза больше по сравнению с предыдущим годом", - отметил помощник президента РФ.
По его словам, особое внимание страны уделяют реализации проектов сотрудничества в сфере высоких технологий - уникальным объектом стал сооружаемый "Росатомом
" Центр ядерных исследований и технологий в городе Эль-Альто. Уже введены и переданы боливийской стороне объекты первой и второй очередей. Завершение строительства намечено на 2025 год. Также в проработке совместный проект по промышленному освоению боливийского лития с применением российских технологий.
При участии МЧС
России идет работа по созданию в Боливии Центра управления в кризисных ситуациях. Он будет предназначен для решения оперативных задач в сфере чрезвычайного реагирования и прогнозирования стихийных бедствий.
Важное место в комплексе двусторонних связей занимают образовательные обмены. По числу обучающихся боливийцев лидируют Санкт-Петербургский горный университет и РУДН
.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.