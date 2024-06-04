https://ria.ru/20240604/putin-1950463220.html

Путин после пленарной сессии ПМЭФ встретится с "Женщинами бизнеса"

Путин после пленарной сессии ПМЭФ встретится с "Женщинами бизнеса" - РИА Новости, 04.06.2024

Путин после пленарной сессии ПМЭФ встретится с "Женщинами бизнеса"

Президент РФ Владимир Путин после пленарного заседания ПМЭФ 7 июня встретится с представительницами организации "Женщины бизнеса", сообщил на брифинге помощник... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T17:07

2024-06-04T17:07

2024-06-04T17:07

пмэф-2024

политика

россия

юрий ушаков

владимир путин

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после пленарного заседания ПМЭФ 7 июня встретится с представительницами организации "Женщины бизнеса", сообщил на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков. "После пленарного заседания 7 июня ориентировочно в 17.00 президент встретится с представительницами общероссийской организации "Женщины бизнеса", - сказал Ушаков.

https://ria.ru/20240603/putin-1950141266.html

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политика, россия, юрий ушаков, владимир путин