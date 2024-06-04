https://ria.ru/20240604/putin-1950463220.html
Путин после пленарной сессии ПМЭФ встретится с "Женщинами бизнеса"
Путин после пленарной сессии ПМЭФ встретится с "Женщинами бизнеса" - РИА Новости, 04.06.2024
Путин после пленарной сессии ПМЭФ встретится с "Женщинами бизнеса"
Президент РФ Владимир Путин после пленарного заседания ПМЭФ 7 июня встретится с представительницами организации "Женщины бизнеса", сообщил на брифинге помощник... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T17:07
2024-06-04T17:07
2024-06-04T17:07
пмэф-2024
политика
россия
юрий ушаков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948966326_0:58:3186:1850_1920x0_80_0_0_ccd1178c0548dc1bba7f239cc4180bdb.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после пленарного заседания ПМЭФ 7 июня встретится с представительницами организации "Женщины бизнеса", сообщил на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков. "После пленарного заседания 7 июня ориентировочно в 17.00 президент встретится с представительницами общероссийской организации "Женщины бизнеса", - сказал Ушаков.
https://ria.ru/20240603/putin-1950141266.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948966326_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_85670e9ff41c24c0467eb9b372b08aae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, юрий ушаков, владимир путин
ПМЭФ-2024, Политика, Россия, Юрий Ушаков, Владимир Путин
Путин после пленарной сессии ПМЭФ встретится с "Женщинами бизнеса"
Ушаков: Путин после пленарной сессии ПМЭФ встретится с "Женщинами бизнеса"