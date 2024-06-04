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Путин после пленарной сессии ПМЭФ встретится с "Женщинами бизнеса" - РИА Новости, 04.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
17:07 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/putin-1950463220.html
Путин после пленарной сессии ПМЭФ встретится с "Женщинами бизнеса"
Путин после пленарной сессии ПМЭФ встретится с "Женщинами бизнеса" - РИА Новости, 04.06.2024
Путин после пленарной сессии ПМЭФ встретится с "Женщинами бизнеса"
Президент РФ Владимир Путин после пленарного заседания ПМЭФ 7 июня встретится с представительницами организации "Женщины бизнеса", сообщил на брифинге помощник... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T17:07
2024-06-04T17:07
пмэф-2024
политика
россия
юрий ушаков
владимир путин
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после пленарного заседания ПМЭФ 7 июня встретится с представительницами организации "Женщины бизнеса", сообщил на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков. "После пленарного заседания 7 июня ориентировочно в 17.00 президент встретится с представительницами общероссийской организации "Женщины бизнеса", - сказал Ушаков.
https://ria.ru/20240603/putin-1950141266.html
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политика, россия, юрий ушаков, владимир путин
ПМЭФ-2024, Политика, Россия, Юрий Ушаков, Владимир Путин
Путин после пленарной сессии ПМЭФ встретится с "Женщинами бизнеса"

Ушаков: Путин после пленарной сессии ПМЭФ встретится с "Женщинами бизнеса"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после пленарного заседания ПМЭФ 7 июня встретится с представительницами организации "Женщины бизнеса", сообщил на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«
"После пленарного заседания 7 июня ориентировочно в 17.00 президент встретится с представительницами общероссийской организации "Женщины бизнеса", - сказал Ушаков.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Песков рассказал о международных контактах Путина на ПМЭФ
3 июня, 12:35
 
ПМЭФ-2024ПолитикаРоссияЮрий УшаковВладимир Путин
 
 
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