https://ria.ru/20240604/promyshlennost-1950255842.html

Взгляд в будущее: ИИ помогает решать задачи промышленности

Взгляд в будущее: ИИ помогает решать задачи промышленности - РИА Новости, 04.06.2024

Взгляд в будущее: ИИ помогает решать задачи промышленности

Одной из перспективных сфер применения технологий искусственного интеллекта является промышленность. Внедрение инноваций, в первую очередь, означает оптимизацию РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T13:30

2024-06-04T13:30

2024-06-04T13:30

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Одной из перспективных сфер применения технологий искусственного интеллекта является промышленность. Внедрение инноваций, в первую очередь, означает оптимизацию производственных процессов. Среди плюсов — увеличение производительности труда, уменьшение расходов и затрат сырья.Вопрос государственной важностиИскусственный интеллект – это и вопрос государственного суверенитета. Как отметил президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию, в современных условиях повышение эффективности всех сфер производительности труда неразрывно связано с цифровизацией, с использованием технологий искусственного интеллекта."Важным элементом цифровых платформ являются алгоритмы искусственного интеллекта. Здесь мы также должны быть самодостаточными и конкурентоспособными", — подчеркнул глава государства.В Национальной стратегии развития искусственного интеллекта поставлены новые цели, в числе которых обеспечение технологического суверенитета по таким революционным направлениям, как генеративный искусственный интеллект и большие языковые модели. Владимир Путин отметил, что их внедрение обещает настоящий прорыв в экономике и социальной сфере. Для этого нужно наращивать вычислительные ресурсы. Так, к 2030 году совокупная мощность отечественных суперкомпьютеров должна быть увеличена не менее чем в 10 раз.Государство поддерживает разработку и внедрение технологий ИИ по федеральному проекту "Искусственный интеллект" национального проекта "Цифровая экономика". Какие направления использования искусственного интеллекта актуальны в настоящее время?По данным Национального центра развития искусственного интеллекта (НЦРИИ) при правительстве РФ, в обрабатывающей промышленности 25,8% компаний используют умные технологии в своей деятельности. В агропромышленном комплексе (АПК) 20,6%, в топливно-энергетическом — свыше 40%.Выход на новый уровеньПримеров успешного применения умных технологий множество, вот лишь некоторые из них. На Быстринском горно-обогатительном комбинате в Забайкальском крае искусственный интеллект помогает обеспечивать соблюдение сотрудниками техники безопасности.На уровень управления процессами при помощи искусственного интеллекта уже вышли в компании "Северсталь". Там внедрен программный комплекс по управлению темпом прокатки и выдачей слябов из печей на основе моделей машинного обучения, что позволило дополнительно произвести 24 тысячи тонн металлопроката."Искусственный интеллект — это обязательный шаг цифровой трансформации современной промышленной компании. На предыдущем шаге все команды оцифровывали свои процессы, учились собирать данные, внедряли инструменты аналитики и BI ("бизнес-интеллекта"). Уже тогда ИИ использовали как один из инструментов этой самой аналитики, но пора выходить на новый уровень, — управление процессами с помощью ИИ", —сказал РИА Новости руководитель рабочей группы "Практика и данные" Альянса в сфере искусственного интеллекта Алексей Шпильман.Эксперт считает, в промышленности это особо важно. Потому что эффекты от оптимизации любого процесса, умноженные на масштаб промышленных компаний, — это миллионы и миллиарды рублей.Поддержка ИИ-решенийРазвиваться высокотехнологичным стартапам помогает федеральный проект "Искусственный интеллект". Благодаря ему институты развития нашей страны — в числе которых Фонд содействия инновациям и Сколково — оказывают грантовую поддержку бизнесу."Искусственный интеллект сегодня развивает целые отрасли экономики и социальной жизни, существенно повышает эффективность работы компаний в разных сферах. Перспективные проекты в сфере ИИ поддерживаются грантовыми инструментами на государственном уровне. Эти решения уникальны, они приносят пользу стране и помогают обеспечить технологический суверенитет", – отметил заместитель министра экономического развития России Максим Колесников.Грантовыми механизмами Фонда содействия инновациям с 2021 года воспользовались уже более 900 команд. Максимальный размер финансирования ИИ-проектов составляет 50 миллионов рублей. Именно столько получила одна из компаний на реализацию разработок, которые позволят горнодобывающим компаниям оптимизировать работу."Применение этих решений увеличивает безопасность при добыче и обеспечивает сокращение ресурсозатрат, так как ведет, в частности, к снижению потребления топлива на 5-7%. В рамках реализации работ по гранту уже идет внедрение интеллектуальных систем на крупнейших угольных, железорудных и горно-металлургических предприятиях: "СУЭК-Кузбасс", "Стойленский ГОК" (группа НЛМК), "Норильский Никель", — сказал РИА Новости генеральный директор Фонда содействия инновациям Сергей Поляков.Еще одна компания получила грант в размере 30 миллионов рублей на создание системы, исключающей недогрузы и перегрузы самосвалов, которые перевозят руду и другие полезные ископаемые."В данный момент стартап ведет переговоры с несколькими флагманскими горнодобывающими предприятиями, выразившими интерес в интеграции этого решения", - сообщил Поляков.Грантовую поддержку получила разработка, позволяющая использовать речевые технологии для онлайн-работы с приложениями в сложных погодных условиях на открытых производственных площадках и железнодорожных путях, когда взаимодействие с мобильной техникой сильно затруднено."Разработка упрощает процесс сбора информации на самых сложных участках производства: в сложных погодных условиях или там, где сбор информации осуществлялся путем заполнения документов от руки, сотрудники будут сообщать информацию голосом, что сократит трудозатраты и ускорит процесс получения данных", - рассказал заместитель председателя правления Фонда "Сколково" по финансовой поддержке и технологической экспертизе, главный управляющий директор Павел Гудков.Система сама вносит голосовые данные в структурированном виде, а также подсказывает оператору порядок проведения работ и сообщает о выявленных отклонениях.Кроме грантовой поддержки, с 2023 года организации, внедряющие решения с использованием ИИ, при расчете налога на прибыль могут учитывать расходы на приобретение передовых российских разработок в повышенном размере - с коэффициентом 1,5. Для этого необходимо, чтобы ИИ-решение было включено либо в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, либо в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и отмечено знаком "ИИ".

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https://ria.ru/20240424/nauka-1941738263.html

https://ria.ru/20240502/podmoskove-1943438395.html

https://ria.ru/20240516/reyting-1946339518.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ии, искусственный интеллект (ии), россия, технологии, нацпроекты