https://ria.ru/20240604/proisshestviya-1950479370.html

В Ремесленном переулке Екатеринбурга из пожара эвакуировали 300 человек

В Ремесленном переулке Екатеринбурга из пожара эвакуировали 300 человек - РИА Новости, 04.06.2024

В Ремесленном переулке Екатеринбурга из пожара эвакуировали 300 человек

Триста человек эвакуировали при пожаре в многоэтажке в Екатеринбурге, из горящей квартиры также спасён мужчина, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T17:45

2024-06-04T17:45

2024-06-04T17:52

происшествия

жилье

екатеринбург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Триста человек эвакуировали при пожаре в многоэтажке в Екатеринбурге, из горящей квартиры также спасён мужчина, сообщил региональный главк МЧС. По данным ведомства, во вторник в 15.35 мск к спасателям поступила информация о пожаре в Екатеринбурге в переулке Ремесленный. "Горела квартира на 17-м этаже 19-этажного многоквартирного дома. Площадь пожара составила 57 квадратных метров. Звеном газодымозащитной службы из горящей квартиры был спасен мужчина. Всего из дома были эвакуированы 300 человек, в том числе 20 детей", – говорится в сообщении. Уточняется, что в 16.30 мск возгорание в квартире было потушено.

https://ria.ru/20240604/pozhar-1950454033.html

екатеринбург

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происшествия, жилье, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)