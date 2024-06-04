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В Ремесленном переулке Екатеринбурга из пожара эвакуировали 300 человек - РИА Новости, 04.06.2024
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17:45 04.06.2024 (обновлено: 17:52 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/proisshestviya-1950479370.html
В Ремесленном переулке Екатеринбурга из пожара эвакуировали 300 человек
В Ремесленном переулке Екатеринбурга из пожара эвакуировали 300 человек - РИА Новости, 04.06.2024
В Ремесленном переулке Екатеринбурга из пожара эвакуировали 300 человек
Триста человек эвакуировали при пожаре в многоэтажке в Екатеринбурге, из горящей квартиры также спасён мужчина, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T17:45
2024-06-04T17:52
происшествия
жилье
екатеринбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Триста человек эвакуировали при пожаре в многоэтажке в Екатеринбурге, из горящей квартиры также спасён мужчина, сообщил региональный главк МЧС. По данным ведомства, во вторник в 15.35 мск к спасателям поступила информация о пожаре в Екатеринбурге в переулке Ремесленный. "Горела квартира на 17-м этаже 19-этажного многоквартирного дома. Площадь пожара составила 57 квадратных метров. Звеном газодымозащитной службы из горящей квартиры был спасен мужчина. Всего из дома были эвакуированы 300 человек, в том числе 20 детей", – говорится в сообщении. Уточняется, что в 16.30 мск возгорание в квартире было потушено.
https://ria.ru/20240604/pozhar-1950454033.html
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происшествия, жилье, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Жилье, Екатеринбург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ремесленном переулке Екатеринбурга из пожара эвакуировали 300 человек

МЧС: из пожара в Ремесленном переулке в Екатеринбурге эвакуировали 300 человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Триста человек эвакуировали при пожаре в многоэтажке в Екатеринбурге, из горящей квартиры также спасён мужчина, сообщил региональный главк МЧС.
По данным ведомства, во вторник в 15.35 мск к спасателям поступила информация о пожаре в Екатеринбурге в переулке Ремесленный.
"Горела квартира на 17-м этаже 19-этажного многоквартирного дома. Площадь пожара составила 57 квадратных метров. Звеном газодымозащитной службы из горящей квартиры был спасен мужчина. Всего из дома были эвакуированы 300 человек, в том числе 20 детей", – говорится в сообщении.
Уточняется, что в 16.30 мск возгорание в квартире было потушено.
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ПроисшествияЖильеЕкатеринбургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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