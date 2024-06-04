https://ria.ru/20240604/proisshestviya-1950344010.html

В Москве задержали подозреваемых в избиении подростка и мужчины

В Москве задержали подозреваемых в избиении подростка и мужчины - РИА Новости, 04.06.2024

В Москве задержали подозреваемых в избиении подростка и мужчины

Двое подозреваемых задержаны по делу об избиении подростка и мужчины на западе Москвы, один из фигурантов - несовершеннолетний, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T11:07

2024-06-04T11:07

2024-06-04T11:48

происшествия

россия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Двое подозреваемых задержаны по делу об избиении подростка и мужчины на западе Москвы, один из фигурантов - несовершеннолетний, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК РФ. "Задержаны двое подозреваемых, один из них несовершеннолетний. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, связанная с лишением свободы", - говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках расследования дела были допрошены потерпевшие и очевидцы произошедшего, осмотрены и изъяты видеозаписи, на которых были зафиксированы действия подозреваемых. По версии следствия, в ночь на 2 июня молодые люди, находясь около подъезда жилого дома на улице Авиаторов в столичном районе Солнцево, беспричинно нанесли телесные повреждения малознакомому 17-летнему подростку и мужчине, который вступился за него. Несовершеннолетний потерпевший был доставлен в больницу, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Кроме того, СК РФ во вторник сообщал, что проверяет информацию об избиении подростков и их родителей мигрантами в Солнцево, возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20240530/proisshestvie-1949265590.html

https://ria.ru/20240529/izbienie-1949168135.html

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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)