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В Москве задержали подозреваемых в избиении подростка и мужчины - РИА Новости, 04.06.2024
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11:07 04.06.2024 (обновлено: 11:48 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/proisshestviya-1950344010.html
В Москве задержали подозреваемых в избиении подростка и мужчины
В Москве задержали подозреваемых в избиении подростка и мужчины - РИА Новости, 04.06.2024
В Москве задержали подозреваемых в избиении подростка и мужчины
Двое подозреваемых задержаны по делу об избиении подростка и мужчины на западе Москвы, один из фигурантов - несовершеннолетний, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T11:07
2024-06-04T11:48
происшествия
россия
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Двое подозреваемых задержаны по делу об избиении подростка и мужчины на западе Москвы, один из фигурантов - несовершеннолетний, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК РФ. "Задержаны двое подозреваемых, один из них несовершеннолетний. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, связанная с лишением свободы", - говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках расследования дела были допрошены потерпевшие и очевидцы произошедшего, осмотрены и изъяты видеозаписи, на которых были зафиксированы действия подозреваемых. По версии следствия, в ночь на 2 июня молодые люди, находясь около подъезда жилого дома на улице Авиаторов в столичном районе Солнцево, беспричинно нанесли телесные повреждения малознакомому 17-летнему подростку и мужчине, который вступился за него. Несовершеннолетний потерпевший был доставлен в больницу, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Кроме того, СК РФ во вторник сообщал, что проверяет информацию об избиении подростков и их родителей мигрантами в Солнцево, возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20240530/proisshestvie-1949265590.html
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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве задержали подозреваемых в избиении подростка и мужчины

СК задержал двоих подозреваемых в избиении подростка и мужчины на западе Москвы

© Фото : ГСУ СК России по МосквеЗадержанные фигуранты уголовного дела об избиении подростка и мужчины на западе Москвы
Задержанные фигуранты уголовного дела об избиении подростка и мужчины на западе Москвы - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© Фото : ГСУ СК России по Москве
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Двое подозреваемых задержаны по делу об избиении подростка и мужчины на западе Москвы, один из фигурантов - несовершеннолетний, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК РФ.
"Задержаны двое подозреваемых, один из них несовершеннолетний. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, связанная с лишением свободы", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в рамках расследования дела были допрошены потерпевшие и очевидцы произошедшего, осмотрены и изъяты видеозаписи, на которых были зафиксированы действия подозреваемых.
По версии следствия, в ночь на 2 июня молодые люди, находясь около подъезда жилого дома на улице Авиаторов в столичном районе Солнцево, беспричинно нанесли телесные повреждения малознакомому 17-летнему подростку и мужчине, который вступился за него. Несовершеннолетний потерпевший был доставлен в больницу, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
Кроме того, СК РФ во вторник сообщал, что проверяет информацию об избиении подростков и их родителей мигрантами в Солнцево, возбуждено уголовное дело.
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