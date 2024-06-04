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В Москве возбудили дело после стрельбы из пневматики в Бибирево

В Москве возбудили дело после стрельбы из пневматики в Бибирево - РИА Новости, 04.06.2024

В Москве возбудили дело после стрельбы из пневматики в Бибирево

Уголовное дело о хулиганстве возбудили после стрельбы из пневматического оружия в сторону остановки общественного транспорта на улице Костромской в Москве, где... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T19:39

2024-06-04T19:39

2024-06-04T19:39

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбудили после стрельбы из пневматического оружия в сторону остановки общественного транспорта на улице Костромской в Москве, где находился автобус с людьми, сообщает ГУСК РФ по Москве в Telegram-канале ведомства. Ранее пресс-службы столичного главка МВД и прокуратуры сообщили, что мужчина, предположительно, из пневматического оружия ранил мужчину и женщину на улице Костромской в Москве. Кроме того, выстрелы были сделаны в сторону общественного транспорта. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении. По предварительным данным СК, никто не пострадал.

https://ria.ru/20231028/vystrel-1905886583.html

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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)