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В Москве возбудили дело после стрельбы из пневматики в Бибирево - РИА Новости, 04.06.2024
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19:39 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/proisshestvie-1950503000.html
В Москве возбудили дело после стрельбы из пневматики в Бибирево
В Москве возбудили дело после стрельбы из пневматики в Бибирево - РИА Новости, 04.06.2024
В Москве возбудили дело после стрельбы из пневматики в Бибирево
Уголовное дело о хулиганстве возбудили после стрельбы из пневматического оружия в сторону остановки общественного транспорта на улице Костромской в Москве, где... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T19:39
2024-06-04T19:39
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбудили после стрельбы из пневматического оружия в сторону остановки общественного транспорта на улице Костромской в Москве, где находился автобус с людьми, сообщает ГУСК РФ по Москве в Telegram-канале ведомства. Ранее пресс-службы столичного главка МВД и прокуратуры сообщили, что мужчина, предположительно, из пневматического оружия ранил мужчину и женщину на улице Костромской в Москве. Кроме того, выстрелы были сделаны в сторону общественного транспорта. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении. По предварительным данным СК, никто не пострадал.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве возбудили дело после стрельбы из пневматики в Бибирево

СК возбудил дело после стрельбы из пневматики на Костромской улице в Москве

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбудили после стрельбы из пневматического оружия в сторону остановки общественного транспорта на улице Костромской в Москве, где находился автобус с людьми, сообщает ГУСК РФ по Москве в Telegram-канале ведомства.
Ранее пресс-службы столичного главка МВД и прокуратуры сообщили, что мужчина, предположительно, из пневматического оружия ранил мужчину и женщину на улице Костромской в Москве. Кроме того, выстрелы были сделаны в сторону общественного транспорта.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.
По предварительным данным СК, никто не пострадал.
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