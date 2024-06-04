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На северо-востоке Москвы мужчина ранил двух человек из пневматики - РИА Новости, 04.06.2024
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18:46 04.06.2024 (обновлено: 18:50 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/proisshestvie-1950493768.html
На северо-востоке Москвы мужчина ранил двух человек из пневматики
На северо-востоке Москвы мужчина ранил двух человек из пневматики - РИА Новости, 04.06.2024
На северо-востоке Москвы мужчина ранил двух человек из пневматики
Мужчина, предположительно, из пневматического оружия ранил мужчину и женщину на улице Костромской в Москве, сообщают пресс-службы столичного главка МВД и... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T18:46
2024-06-04T18:50
происшествия
москва
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Мужчина, предположительно, из пневматического оружия ранил мужчину и женщину на улице Костромской в Москве, сообщают пресс-службы столичного главка МВД и прокуратуры. По данным полиции, во вторник в ОМВД по району Бибирево поступила информация о стрельбе в районе дома №3 на улице Костромская. "Прибывшие сотрудники полиции предварительно установили, что неизвестный произвел выстрелы из пневматического оружия", - говорится в сообщении главка МВД. В настоящее время полицейские проводят мероприятия, направленные на установление злоумышленника и привлечения его к установленной законом ответственности. "По предварительным данным, результате выстрелов, предположительно, из пневматического оружия из окна квартиры жилого дома двум прохожим - мужчине и женщине потребовалась медицинская помощь", - уточняется в сообщении прокуратуры. Кроме того, по данным надзорного ведомства, также выстрелы были сделаны в сторону общественного транспорта. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, а также установление лица, осуществившего выстрелы, и привлечение его к установленной законом ответственности на контроле в прокуратуре.
https://ria.ru/20240602/strelba-1950058065.html
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
На северо-востоке Москвы мужчина ранил двух человек из пневматики

МВД: неизвестный стрелок ранил двух прохожих на северо-востоке Москвы, его ищут

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Мужчина, предположительно, из пневматического оружия ранил мужчину и женщину на улице Костромской в Москве, сообщают пресс-службы столичного главка МВД и прокуратуры.
По данным полиции, во вторник в ОМВД по району Бибирево поступила информация о стрельбе в районе дома №3 на улице Костромская.
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"Прибывшие сотрудники полиции предварительно установили, что неизвестный произвел выстрелы из пневматического оружия", - говорится в сообщении главка МВД.
В настоящее время полицейские проводят мероприятия, направленные на установление злоумышленника и привлечения его к установленной законом ответственности.
"По предварительным данным, результате выстрелов, предположительно, из пневматического оружия из окна квартиры жилого дома двум прохожим - мужчине и женщине потребовалась медицинская помощь", - уточняется в сообщении прокуратуры.
Кроме того, по данным надзорного ведомства, также выстрелы были сделаны в сторону общественного транспорта.
Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, а также установление лица, осуществившего выстрелы, и привлечение его к установленной законом ответственности на контроле в прокуратуре.
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