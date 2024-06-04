https://ria.ru/20240604/proisshestvie-1950493768.html

На северо-востоке Москвы мужчина ранил двух человек из пневматики

На северо-востоке Москвы мужчина ранил двух человек из пневматики - РИА Новости, 04.06.2024

На северо-востоке Москвы мужчина ранил двух человек из пневматики

Мужчина, предположительно, из пневматического оружия ранил мужчину и женщину на улице Костромской в Москве, сообщают пресс-службы столичного главка МВД и... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T18:46

2024-06-04T18:46

2024-06-04T18:50

происшествия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734147_0:0:3556:2001_1920x0_80_0_0_f8bb44da96ea617720eab44044b1b24d.jpg

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Мужчина, предположительно, из пневматического оружия ранил мужчину и женщину на улице Костромской в Москве, сообщают пресс-службы столичного главка МВД и прокуратуры. По данным полиции, во вторник в ОМВД по району Бибирево поступила информация о стрельбе в районе дома №3 на улице Костромская. "Прибывшие сотрудники полиции предварительно установили, что неизвестный произвел выстрелы из пневматического оружия", - говорится в сообщении главка МВД. В настоящее время полицейские проводят мероприятия, направленные на установление злоумышленника и привлечения его к установленной законом ответственности. "По предварительным данным, результате выстрелов, предположительно, из пневматического оружия из окна квартиры жилого дома двум прохожим - мужчине и женщине потребовалась медицинская помощь", - уточняется в сообщении прокуратуры. Кроме того, по данным надзорного ведомства, также выстрелы были сделаны в сторону общественного транспорта. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, а также установление лица, осуществившего выстрелы, и привлечение его к установленной законом ответственности на контроле в прокуратуре.

https://ria.ru/20240602/strelba-1950058065.html

https://ria.ru/20240514/strelba-1945939667.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва