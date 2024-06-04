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Большой московский цирк не располагает данными о сносе или реконструкции
Большой московский цирк не располагает данными о сносе или реконструкции - РИА Новости, 04.06.2024
Большой московский цирк не располагает данными о сносе или реконструкции
Большой московский цирк на проспекте Вернадского не располагает информацией о сносе или реконструкции здания, заявили РИА Новости в его пресс-службе. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T11:23
2024-06-04T11:23
2024-06-04T11:24
россия
общество
большой московский государственный цирк
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Большой московский цирк на проспекте Вернадского не располагает информацией о сносе или реконструкции здания, заявили РИА Новости в его пресс-службе. Ранее в группе "Гагаринский район" в Facebook * сообщили о планах снести здание Большого московского цирка. "Здание старое, ни разу не реконструировалось. Но сейчас официальной информации о сносе или реконструкции, или о каком-либо ремонте нет", - сказала собеседница агентства.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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россия, общество, большой московский государственный цирк
Россия, Общество, Большой Московский Государственный цирк
Большой московский цирк не располагает данными о сносе или реконструкции
Пресс-служба: цирк на Вернадского не располагает данными о сносе здания