https://ria.ru/20240604/press-sluzhba-1950348782.html

Большой московский цирк не располагает данными о сносе или реконструкции

Большой московский цирк не располагает данными о сносе или реконструкции - РИА Новости, 04.06.2024

Большой московский цирк не располагает данными о сносе или реконструкции

Большой московский цирк на проспекте Вернадского не располагает информацией о сносе или реконструкции здания, заявили РИА Новости в его пресс-службе. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T11:23

2024-06-04T11:23

2024-06-04T11:24

россия

общество

большой московский государственный цирк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/77166/69/771666925_0:244:3090:1982_1920x0_80_0_0_fb272e0efb8c82f6ae0f80df014d7653.jpg

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Большой московский цирк на проспекте Вернадского не располагает информацией о сносе или реконструкции здания, заявили РИА Новости в его пресс-службе. Ранее в группе "Гагаринский район" в Facebook * сообщили о планах снести здание Большого московского цирка. "Здание старое, ни разу не реконструировалось. Но сейчас официальной информации о сносе или реконструкции, или о каком-либо ремонте нет", - сказала собеседница агентства.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240309/artistka-1932084534.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, общество, большой московский государственный цирк