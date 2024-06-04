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Стартовал прием заявок на премию "Лучший промышленный дизайн России" - РИА Новости, 04.06.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
11:12 04.06.2024 (обновлено: 11:20 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/premiya-1950345719.html
Стартовал прием заявок на премию "Лучший промышленный дизайн России"
Стартовал прием заявок на премию "Лучший промышленный дизайн России" - РИА Новости, 04.06.2024
Стартовал прием заявок на премию "Лучший промышленный дизайн России"
Начался прием заявок на соискание премии "Лучший промышленный дизайн России", которая направлена на поддержку и популяризацию промдизайна, сообщил министр... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T11:12
2024-06-04T11:20
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Начался прием заявок на соискание премии "Лучший промышленный дизайн России", которая направлена на поддержку и популяризацию промдизайна, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Также эта премия выявляет творческие достижениия промышленных компаний страны и привлекает внимание к российской визуальной культуре."Премия была учреждена правительством Москвы совместно с Минпромторгом и при поддержке Минкультуры России в 2023 году. Тогда же в столице состоялся первый конкурс, в котором приняли участие свыше 500 компаний из 36 регионов страны. Они состязались в восьми категориях, победителями стали 20 отечественных производителей, 15 из которых представляли Москву", - цитирует пресс-служба ДИПП Овчинского.Он добавил, что в текущем году список категорий вырос до 13. Заявки будут принимать до 12 июля. А победителей жюри выберет в начале августа. Кроме того, все желающие смогут выбрать понравившийся проект в рамках народного голосования.Жюри предстоит оценить дизайн транспортных средств, предметов обихода, промышленного и медицинского оборудования, городской дизайн и дизайн промышленных пространств. Еще в конкурсе будут представлены упаковки продуктов, медикаментов и товаров народного потребления. А также представят одежду, обувь аксессуары и ювелирные изделия.Участвовать в конкурсе могут дизайнеры, художники, инженеры, архитекторы, а еще дизайн-студии, мастерские и промышленные предприятия страны.В конце августа состоится награждение лауреатов премии. Победителям вручат кубок, почетный диплом, а еще у них появится право размещать на своей продукции специальный знак качества.Москва активно развивает промышленный дизайн. Так, в 2023 году появилось направление "Промышленный дизайн" в рамках образовательного проекта "Московская техническая школа", где сотрудники предприятий повышают свои профессиональные навыки и могут повысить свои компетенции в работе с визуально-функциональной составляющей промышленных изделий.На территории мегаполиса свою деятельность в настоящий момент ведут 4,2 тысячи промплощадок, где работают 725 тысяч человек. Каждый год в городе начинают работу до 50 средних и крупных предприятий, а еще примерно 100 малых. Столичные компании производят одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.
https://ria.ru/20240529/pomoschnik-1949145872.html
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владислав овчинский, москва, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Москва, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)

Стартовал прием заявок на премию "Лучший промышленный дизайн России"

© Пресс-служба ДИППСтартовал прием заявок на премию "Лучший промышленный дизайн России"
Стартовал прием заявок на премию Лучший промышленный дизайн России
© Пресс-служба ДИПП
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Начался прием заявок на соискание премии "Лучший промышленный дизайн России", которая направлена на поддержку и популяризацию промдизайна, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
Также эта премия выявляет творческие достижениия промышленных компаний страны и привлекает внимание к российской визуальной культуре.
"Премия была учреждена правительством Москвы совместно с Минпромторгом и при поддержке Минкультуры России в 2023 году. Тогда же в столице состоялся первый конкурс, в котором приняли участие свыше 500 компаний из 36 регионов страны. Они состязались в восьми категориях, победителями стали 20 отечественных производителей, 15 из которых представляли Москву", - цитирует пресс-служба ДИПП Овчинского.
Он добавил, что в текущем году список категорий вырос до 13. Заявки будут принимать до 12 июля. А победителей жюри выберет в начале августа. Кроме того, все желающие смогут выбрать понравившийся проект в рамках народного голосования.
Жюри предстоит оценить дизайн транспортных средств, предметов обихода, промышленного и медицинского оборудования, городской дизайн и дизайн промышленных пространств. Еще в конкурсе будут представлены упаковки продуктов, медикаментов и товаров народного потребления. А также представят одежду, обувь аксессуары и ювелирные изделия.
Участвовать в конкурсе могут дизайнеры, художники, инженеры, архитекторы, а еще дизайн-студии, мастерские и промышленные предприятия страны.
В конце августа состоится награждение лауреатов премии. Победителям вручат кубок, почетный диплом, а еще у них появится право размещать на своей продукции специальный знак качества.
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
"Лидеры цифровой трансформации" создадут помощника по выбору инвестплощадок
29 мая, 15:14
Москва активно развивает промышленный дизайн. Так, в 2023 году появилось направление "Промышленный дизайн" в рамках образовательного проекта "Московская техническая школа", где сотрудники предприятий повышают свои профессиональные навыки и могут повысить свои компетенции в работе с визуально-функциональной составляющей промышленных изделий.
На территории мегаполиса свою деятельность в настоящий момент ведут 4,2 тысячи промплощадок, где работают 725 тысяч человек. Каждый год в городе начинают работу до 50 средних и крупных предприятий, а еще примерно 100 малых. Столичные компании производят одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладислав ОвчинскийМоскваРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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