https://ria.ru/20240604/premiya-1950345719.html

Стартовал прием заявок на премию "Лучший промышленный дизайн России"

Стартовал прием заявок на премию "Лучший промышленный дизайн России" - РИА Новости, 04.06.2024

Стартовал прием заявок на премию "Лучший промышленный дизайн России"

Начался прием заявок на соискание премии "Лучший промышленный дизайн России", которая направлена на поддержку и популяризацию промдизайна, сообщил министр... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T11:12

2024-06-04T11:12

2024-06-04T11:20

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

москва

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Начался прием заявок на соискание премии "Лучший промышленный дизайн России", которая направлена на поддержку и популяризацию промдизайна, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Также эта премия выявляет творческие достижениия промышленных компаний страны и привлекает внимание к российской визуальной культуре."Премия была учреждена правительством Москвы совместно с Минпромторгом и при поддержке Минкультуры России в 2023 году. Тогда же в столице состоялся первый конкурс, в котором приняли участие свыше 500 компаний из 36 регионов страны. Они состязались в восьми категориях, победителями стали 20 отечественных производителей, 15 из которых представляли Москву", - цитирует пресс-служба ДИПП Овчинского.Он добавил, что в текущем году список категорий вырос до 13. Заявки будут принимать до 12 июля. А победителей жюри выберет в начале августа. Кроме того, все желающие смогут выбрать понравившийся проект в рамках народного голосования.Жюри предстоит оценить дизайн транспортных средств, предметов обихода, промышленного и медицинского оборудования, городской дизайн и дизайн промышленных пространств. Еще в конкурсе будут представлены упаковки продуктов, медикаментов и товаров народного потребления. А также представят одежду, обувь аксессуары и ювелирные изделия.Участвовать в конкурсе могут дизайнеры, художники, инженеры, архитекторы, а еще дизайн-студии, мастерские и промышленные предприятия страны.В конце августа состоится награждение лауреатов премии. Победителям вручат кубок, почетный диплом, а еще у них появится право размещать на своей продукции специальный знак качества.Москва активно развивает промышленный дизайн. Так, в 2023 году появилось направление "Промышленный дизайн" в рамках образовательного проекта "Московская техническая школа", где сотрудники предприятий повышают свои профессиональные навыки и могут повысить свои компетенции в работе с визуально-функциональной составляющей промышленных изделий.На территории мегаполиса свою деятельность в настоящий момент ведут 4,2 тысячи промплощадок, где работают 725 тысяч человек. Каждый год в городе начинают работу до 50 средних и крупных предприятий, а еще примерно 100 малых. Столичные компании производят одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.

https://ria.ru/20240529/pomoschnik-1949145872.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владислав овчинский, москва, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)