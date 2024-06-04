https://ria.ru/20240604/predtecha-1880694912.html

Рождество Иоанна Предтечи 2024: дата, история и традиции праздника

Рождество Иоанна Предтечи 2024: дата праздника, история, фото

Рождество Иоанна Предтечи 2024: дата, история и традиции праздника

Верующие отмечают 7 июля Рождество Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Великий праздник в честь святого коротко называют Рождество Иоанна Предтечи. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T16:18

2024-06-04T16:18

2024-06-04T16:21

религия

иерусалим

иордан

хеврона

иисус христос

русская православная церковь

религиозные праздники

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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Верующие отмечают 7 июля Рождество Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Великий праздник в честь святого коротко называют Рождество Иоанна Предтечи.Рождество Иоанна ПредтечиИоанн Креститель — наиболее почитаемый христианский святой наряду с Богородицей. Сам Иисус Христос говорил о нем: "Из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя".Особую значимость подчеркивает тот факт, что его рождение в церковном календаре отмечено особым днем. Слово "Рождество" в названиях праздников встречается лишь дважды – "Рождество Христово" и "Рождество Пресвятой Богородицы".В честь Крестителя установлено немало других торжеств. Так, например, 11 сентября в Православной церкви отмечают день Усекновение главы Иоанна Предтечи, 8 или 9 марта (в зависимости от того, високосный год или нет) – первое и второе Обретение главы Иоанна Предтечи, 7 июня – третье Обретение. А на 20 января приходится Собор Иоанна Крестителя.Кроме того, у святого сразу три эпитета. Во-первых, он – Пророк, поскольку предсказал скорый приход в мир Спасителя."Идет за мною Сильнейший меня, у Которого я недостоин развязать ремень обуви Его", – говорил Иоанн.Его же миссия состояла в том, чтобы узнать Спасителя, возвестить о Нем людям и подготовить всех ко встрече со Христом. За это Иоанна именуют Предтечей, то есть "предвестником, предшественником".Во время одной из проповедей на реке Иордан пророк увидел Иисуса, узнал в Нем Мессию и крестил Его. Отсюда – и третье прозвище – Креститель.Когда отмечаетсяВ Русской православной церкви рождение Иоанна Предтечи — великий праздник. Хотя он и не входит в число двунадесятых (12-ти главных). Отмечается он за 6 месяцев до Рождества Христова – то есть 7 июля.Дата не меняется из года в год. При этом она всегда приходится на период Петрова поста.Праздник имеет большое значение и для католиков. Более того, во многих западных странах этот день является нерабочим. Правда христиане латинского обряда встречают торжество на 13 дней раньше – 24 июня. Все дело в разнице календарей – григорианского и юлианского. Последним пользуются православные.ИсторияО рождении будущего пророка сообщает только один из четырех евангелистов – святой Лука. Согласно его свидетельству, Иоанн родился в семье священника Захарии (из рода Аарона – первого первосвященника иудейского) за полгода до рождения Иисуса Христа. Историки датируют это событие приблизительно 6-2 годами до нашей эры. Мать Иоанна Елисавета была из потомков царя Давида и приходилась родственницей Матери Христа.Само рождение Иоанна было чудесным. Всю жизнь его родители прожили бездетно около Хеврона (в Нагорной стране), на юг от Иерусалима, поскольку Елисавета была бесплодна. Они истово молили Бога о даровании им чада. И только когда благочестивые отец и мать были уже в весьма преклонных летах, мольбы были услышаны.Как повествует евангелист Лука, однажды святой Захария совершал богослужение в Иерусалимском храме и увидел архангела Гавриила, стоящего по правую сторону от жертвенника. Тот возвестил, что у Захарии вскорости родится сын. Он будет провозвестником ожидаемого Мессии, о котором говорили пророки.Священник испугался и усомнился: возможно ли иметь детей в старости. А потому попросил у архангела знамения. Оно было дано ему, но стало одновременно и наказанием за неверие. Захария был поражен немотой до времени, пока не исполнится реченное ему.В скором времени святая Елисавета зачала. Но, опасаясь насмешек над поздней беременностью, скрывалась пять месяцев. Как-то раз ее не посетила дальняя родственница – Дева Мария, чтобы разделить Свою и ее радость. Она тоже зачала Сына. Елисавета, исполнившись Святого Духа, первая приветствовала Марию как Матерь Божию.Но вот пришел срок, и святая Елисавета родила сына. Радости родных, близких и друзей не было предела. На восьмой день, по закону Моисееву, совершилось обрезание младенца. Мать нарекла его Иоанном. Но все были удивлены, ведь никто в роду не носил этого имени.Когда же спросили об этом святого Захарию, он лишь попросил дощечку и написал на ней: "Иоанн имя ему". В один момент поразившая его немота ушла, отец стал радостно прославлять Бога и произнес пророческие слова – о явившемся в мир Мессии и о своем сыне – Предтече Господа.После же рождения Иисуса и правитель Иудеи Ирод Великий прознал, что волхвы с востока идут в его земли, чтобы поклониться "Царю Иудейскому. Опасаясь заговора, он повелел убить всех младенцев в возрасте до двух лет.Услышав об этом, святая Елисавета, как сказано в апокрифической литературе, убежала со своим сыном в пустыню и скрывалась там в пещере. А Захария как священник находился в Иерусалиме и исполнял свое служение в храме. Ирод послал к нему своих воинов. Те потребовали открыть, где находится младенец Иоанн и его мать. Но Захария ответил, что это ему неизвестно. Тогда стражники убили его прямо в храме.Праведная Елисавета с сыном продолжала жить в пустыне, где и скончалась. О последующей жизни Иоанна Евангелие упоминает лишь вкратце – до того момента, пока он не начал свою проповедь.Историк Иосиф Флавий писал, что Иоанн учил иудеев "вести чистый образ жизни, быть справедливыми друг к другу и благоговейными в отношении к Предвечному"."У кого две рубашки, пусть поделится с неимущим, у кого есть пища, пусть поступит так же", – говорил он. За свою праведность Иоанн снискал уважение даже среди тех, кого он обличал. Евангелие сообщает, что правитель Ирод Антипа (сын царя Ирода Великого) с удовольствием слушал речи проповедника.Предтеча окончил свою жизнь мученически. Историки полагают, что произошло это около 30 года нашей эры. Креститель не раз публично осуждал любовницу Ирода Антипы Иродиаду – законную жену царского брата – за порочность и кровосмешение. Та возненавидела пророка и добилась, чтобы его отправили в темницу.Но и этого ей было мало. Однажды, на пиру в честь дня рождения царя дочь Иродиады Саломея танцевала для него. В награду за танец правитель обещал дать то, чего захочет Саломея. Мать же подговорила ее попросить принести голову Иоанна. Обещанное свершилось, и Саломея принесла Иродиаде на блюде главу святого. В память об этом событии, кстати, установлен церковный праздник Усекновение главы Иоанна Предтечи.ТрадицииТрадиция празднования Рождества Иоанна Предтечи возникла достаточно рано – еще в III веке. А столетие спустя торжество приобретает общецерковное значение. В VIII веке святые Иоанн Дамаскин и Андрей Критский написали каноны к этому празднику.Накануне Рождества Иоанна Крестителя в церквях проходит всенощное бдение. А в сам праздничный день совершается божественная литургия.Церковный устав категорически исключает в этот день из служб все заупокойные, поминальные моления. Верующим рекомендуются молитвы покаяния и радости.Рождество Иоанна Предтечи выпадает на Петров пост, который заканчивается празднованием памяти святых апостолов Петра и Павла — 12 июля. На праздник, согласно церковному уставу, не дозволяется есть мясо, яйца и молочные продукты.Но разрешается вкушать рыбу и даже немного красного вина. Само собой, от шумных пьяных застолий и, тем более, ссор следует воздержаться.Это же касается и какого-либо тяжелого труда. При этом рутинные заботы по дому, либо выполнение трудовых обязанностей не под запретом.Тропарь и кондак Рождеству Иоанна ПредтечиК праздничному событию написано несколько церковных песнопений: тропарь, кондак и величание Иоанну Предтече.Молитвы, храмы и соборыА также есть несколько молитв и личное прошение.На Руси с давних времен строили храмы в честь Рождества Иоанна Предтечи. Самый древний из них – псковский собор XII века на Завеличье, что напротив местного кремля. В Москве наиболее известен храм на Пресне, построенный в 1714-1734 годах.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

иерусалим, иордан, хеврона, иисус христос, русская православная церковь, религиозные праздники