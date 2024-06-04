https://ria.ru/20240604/pozhar-1950454033.html
В историческом центре Уфы произошел пожар
В историческом центре Уфы произошел пожар - РИА Новости, 04.06.2024
В историческом центре Уфы произошел пожар
Крыша двухэтажного дома горит в историческом центре Уфы, есть угроза распространения огня на соседние дома, сообщили в ГУМЧС РФ по Башкирии. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T16:38
2024-06-04T16:38
2024-06-04T16:38
происшествия
уфа
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 4 июн – РИА Новости. Крыша двухэтажного дома горит в историческом центре Уфы, есть угроза распространения огня на соседние дома, сообщили в ГУМЧС РФ по Башкирии. "Пожарные МЧС России тушат двухэтажный дом по улице Дуванская в Уфе. Происходит открытое горение крыши. Есть угроза распространения огня на соседние строения. На тушение подано два пожарных ствола. На месте 15 специалистов и 4 единицы техники", - говорится в сообщении. Информация по пострадавшим уточняется, добавили в ведомстве. В соцсетях сообщают, что на месте происшествия плотная застройка частного старого жилья. Также сообщается, что огонь уже перекинулся на соседнее здание.
https://ria.ru/20240603/pozhar-1950249914.html
https://ria.ru/20240603/pozhar-1950088874.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, уфа, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Уфа, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В историческом центре Уфы произошел пожар
В историческом центре Уфы загорелась крыша двухэтажного дома