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Путин попросил доложить, как идет посевная кампания после заморозков - РИА Новости, 04.06.2024
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19:50 04.06.2024 (обновлено: 20:23 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/posevnaya-1950504952.html
Путин попросил доложить, как идет посевная кампания после заморозков
Путин попросил доложить, как идет посевная кампания после заморозков - РИА Новости, 04.06.2024
Путин попросил доложить, как идет посевная кампания после заморозков
Президент РФ Владимир Путин на совещании с кабмином попросил доложить ему о ходе посевной кампании после заморозков в ряде регионов России. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T19:50
2024-06-04T20:23
россия
владимир путин
экономика
правительство рф
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании с кабмином попросил доложить ему о ходе посевной кампании после заморозков в ряде регионов России."Прежде чем мы начнем обсуждать заявленную основную тему - несколько текущих вопросов. Один из них - это ход посевной компании. У нас в 21 регионе России, к сожалению, прошли заморозки", - сказал Путин в ходе совещания с кабмином.
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Путин на совещании с членами Правительства РФ
Путин на совещании с членами Правительства РФ
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россия, владимир путин, экономика, правительство рф
Россия, Владимир Путин, Экономика, Правительство РФ
Путин попросил доложить, как идет посевная кампания после заморозков

Путин попросил доложить, как идет посевная кампания в регионах после заморозков

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании с кабмином попросил доложить ему о ходе посевной кампании после заморозков в ряде регионов России.
"Прежде чем мы начнем обсуждать заявленную основную тему - несколько текущих вопросов. Один из них - это ход посевной компании. У нас в 21 регионе России, к сожалению, прошли заморозки", - сказал Путин в ходе совещания с кабмином.
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