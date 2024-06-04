https://ria.ru/20240604/posevnaya-1950504952.html

Путин попросил доложить, как идет посевная кампания после заморозков

Путин попросил доложить, как идет посевная кампания после заморозков - РИА Новости, 04.06.2024

Путин попросил доложить, как идет посевная кампания после заморозков

Президент РФ Владимир Путин на совещании с кабмином попросил доложить ему о ходе посевной кампании после заморозков в ряде регионов России. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T19:50

2024-06-04T19:50

2024-06-04T20:23

россия

владимир путин

экономика

правительство рф

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании с кабмином попросил доложить ему о ходе посевной кампании после заморозков в ряде регионов России."Прежде чем мы начнем обсуждать заявленную основную тему - несколько текущих вопросов. Один из них - это ход посевной компании. У нас в 21 регионе России, к сожалению, прошли заморозки", - сказал Путин в ходе совещания с кабмином.

https://ria.ru/20240604/urozhay-1950503290.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин на совещании с членами Правительства РФ Путин на совещании с членами Правительства РФ 2024-06-04T19:50 true PT66M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, экономика, правительство рф