https://ria.ru/20240604/posevnaya-1950504952.html
Путин попросил доложить, как идет посевная кампания после заморозков
Путин попросил доложить, как идет посевная кампания после заморозков - РИА Новости, 04.06.2024
Путин попросил доложить, как идет посевная кампания после заморозков
Президент РФ Владимир Путин на совещании с кабмином попросил доложить ему о ходе посевной кампании после заморозков в ряде регионов России. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T19:50
2024-06-04T19:50
2024-06-04T20:23
россия
владимир путин
экономика
правительство рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950337234_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_cc3ea8da850c6aa7db9e62105b6fd73a.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании с кабмином попросил доложить ему о ходе посевной кампании после заморозков в ряде регионов России."Прежде чем мы начнем обсуждать заявленную основную тему - несколько текущих вопросов. Один из них - это ход посевной компании. У нас в 21 регионе России, к сожалению, прошли заморозки", - сказал Путин в ходе совещания с кабмином.
https://ria.ru/20240604/urozhay-1950503290.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950337234_90:0:973:662_1920x0_80_0_0_e75a468add4b0d1effd3b497ce40a81f.jpg
Путин на совещании с членами Правительства РФ
Путин на совещании с членами Правительства РФ
2024-06-04T19:50
true
PT66M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, экономика, правительство рф
Россия, Владимир Путин, Экономика, Правительство РФ
Путин попросил доложить, как идет посевная кампания после заморозков
Путин попросил доложить, как идет посевная кампания в регионах после заморозков