https://ria.ru/20240604/politik-1950498862.html

Британского политика облили молочным коктейлем

Британского политика облили молочным коктейлем - РИА Новости, 04.06.2024

Британского политика облили молочным коктейлем

Нового лидера британской правопопулистской партии Reform UK (ранее "Партия Brexit") Найджела Фараджа облили молочным коктейлем в первый день его предвыборной... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T19:09

2024-06-04T19:09

2024-06-04T19:09

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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Нового лидера британской правопопулистской партии Reform UK (ранее "Партия Brexit") Найджела Фараджа облили молочным коктейлем в первый день его предвыборной кампании, сообщила во вторник газета Telegraph. Накануне Фарадж заявил, что вновь возглавит Reform UK и будет баллотироваться на пост депутата в парламенте на всеобщих выборах 4 июля. До этого политик заявлял, что не намерен участвовать в выборах. "В Найджела Фараджа бросили молочный коктейль, когда он вновь запускал кампанию (партии – ред.) Reform перед всеобщими выборами", - говорится в статье. Инцидент произошёл в первый день его избирательной кампании в английском городе Клактон на юго-востоке страны. Местная полиция сообщила о задержании двух человек – 25-летней девушки, облившей политика напитком, и мужчины по подозрению в нападении на сотрудника экстренных служб, пишет газета. При этом девушка заявила, что не планировала эту акцию заранее, ей просто неожиданно захотелось это сделать, сообщает Telegraph. По информации газеты Sun, она облила партийного лидера банановым коктейлем из сети быстрого питания McDonald's. Глава британского МВД Джеймс Клеверли осудил этот поступок, назвав его "неприемлемым". Это не первый случай, когда в Фараджа бросали напитки. Похожий инцидент произошел в 2019 году во время кампании перед выборами в Европарламент, говорится в материале. Ранее старший преподаватель кафедры политики, философии и религии в Ланкастерском университете Марк Гарнетт заявил РИА Новости, что партия Reform UK является "привлекательной" альтернативой для сторонников консерваторов с более правыми убеждениями. Эксперт назвал это одной из причин хрупкого положения тори перед выборами, которые, по его мнению, могут обернуться для правящей партии ещё более сокрушительным поражением, чем в 1997 году. В июне 2023 года разгорелся скандал вокруг закрытия счетов Найджела Фараджа, который сообщил, что банк Coutts, член группы NatWest и один из самых старых банков в мире, заблокировал его личный и бизнес счета без объяснения причин. Сообщалось, что у Фараджа недостаточно средств на счете, однако сам политик это опроверг. Тогда он предположил, что причиной могут быть ложные слухи о якобы получении им денег от российского телеканала RT. Позднее Фарадж заявил, что реальная причина в том, что банк признал его "политически значимым лицом" (politically exposed person, PEP). Он утверждает, что в 36-страничном документе указывается на его политические взгляды, такие как позиция по ЛГБТ*, дружбу с бывшим президентом США Дональдом Трампом и отношение к России. Сам Фарадж, по его словам, описан в документе "расистом и ксенофобом". Впоследствии блокировку счетов по политическим взглядам осудили премьер Великобритании Риши Сунак и ряд других политиков. Скандал привел к отставке главного исполнительного директора финансового холдинга NatWest Group Элисон Роуз и главы банка Coutts Питера Флавел.* Экстремистское движение, запрещенное в России.

https://ria.ru/20240523/vybory-1947792814.html

https://ria.ru/20240601/ukraina-1949844548.html

https://ria.ru/20240528/britaniya-1948871695.html

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в мире, россия, сша, великобритания, найджел фарадж, джеймс клеверли, дональд трамп, natwest