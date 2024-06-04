https://ria.ru/20240604/politico-1950436838.html
В ЕС опасаются, что Мишель хочет помешать переизбранию фон дер Ляйен
В ЕС опасаются, что Мишель хочет помешать переизбранию фон дер Ляйен - РИА Новости, 04.06.2024
В ЕС опасаются, что Мишель хочет помешать переизбранию фон дер Ляйен
Чиновники в Евросоюзе опасаются, что глава Евросовета Шарль Мишель, соперничая с действующей главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, стремится не допустить... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T15:49
2024-06-04T15:49
2024-06-04T15:49
в мире
брюссель
россия
израиль
урсула фон дер ляйен
шарль мишель
еврокомиссия
евросовет
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Чиновники в Евросоюзе опасаются, что глава Евросовета Шарль Мишель, соперничая с действующей главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, стремится не допустить ее переизбрания, сообщает издание Politico со ссылкой на восемь неназванных европейских чиновников. Ранее издание Euractiv сообщало, что Шарль Мишель, хоть и не называя имен, но открыто раскритиковал фон дер Ляйен, отметив, что руководство Еврокомиссии нарушает принцип беспристрастности этого органа, прямо предусмотренный договорами ЕС. "Восемь дипломатов, чиновников и представителей национальных правительств в ЕС... опасаются, что Мишель намерен доставить неприятности фон дер Ляйен в качестве заключительного этапа их... многолетнего соперничества, пытаясь помешать потенциальному второму сроку главы комиссии", - говорится в сообщении. Как отмечается, в последнее время в странах ЕС усиливаются опасения по поводу реальной мотивации Мишеля: некоторые полагают, что он не намерен играть конструктивной роли, а скорее будет руководствоваться соображениями "личной мести". Урсула фон дер Ляйен в 2019 году стала первой женщиной на посту главы Еврокомиссии. В конце февраля 2024 года она подтвердила, что баллотируется на второй срок. Ранее издание Politico со ссылкой на европейских чиновников сообщило, что они испытывают сомнения по поводу шансов фон дер Ляйен быть избранной на второй срок, поскольку ее всё чаще подвергают критике за ошибки. В частности, оппозиционные силы в Европарламенте критиковали ее действия в ходе кризиса, вызванного пандемией коронавируса, когда Брюссель осуществлял непрозрачные и явно избыточные закупки вакцины у фармацевтических гигантов. Кроме того, в последние месяцы ЕК столкнулась с массовыми протестами европейских фермеров, которые считают сельскохозяйственную политику Брюсселя причиной своего бедственного положения. Также фон дер Ляйен известна резкими недипломатичными высказываниями о России и односторонней поддержкой Израиля в конфликте с палестинцами. Критике подвергались и ее многочисленные конфликты с председателем Евросовета Шарлем Мишелем. Очередные выборы в Европарламент пройдут 6-9 июня, затем обновится состав Еврокомиссии и будет назначен новый глава Евросовета.
https://ria.ru/20240529/orban-1949236187.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, брюссель, россия, израиль, урсула фон дер ляйен, шарль мишель, еврокомиссия, евросовет, евросоюз
В мире, Брюссель, Россия, Израиль, Урсула фон дер Ляйен, Шарль Мишель, Еврокомиссия, Евросовет, Евросоюз
В ЕС опасаются, что Мишель хочет помешать переизбранию фон дер Ляйен
Politico: в ЕС опасаются, что Мишель хочет помешать переизбранию фон дер Ляйен
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости.
Чиновники в Евросоюзе опасаются, что глава Евросовета Шарль Мишель, соперничая с действующей главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, стремится не допустить ее переизбрания, сообщает издание Politico
со ссылкой на восемь неназванных европейских чиновников.
Ранее издание Euractiv сообщало, что Шарль Мишель, хоть и не называя имен, но открыто раскритиковал фон дер Ляйен, отметив, что руководство Еврокомиссии нарушает принцип беспристрастности этого органа, прямо предусмотренный договорами ЕС.
"Восемь дипломатов, чиновников и представителей национальных правительств в ЕС... опасаются, что Мишель намерен доставить неприятности фон дер Ляйен в качестве заключительного этапа их... многолетнего соперничества, пытаясь помешать потенциальному второму сроку главы комиссии", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в последнее время в странах ЕС усиливаются опасения по поводу реальной мотивации Мишеля: некоторые полагают, что он не намерен играть конструктивной роли, а скорее будет руководствоваться соображениями "личной мести".
Урсула фон дер Ляйен в 2019 году стала первой женщиной на посту главы Еврокомиссии. В конце февраля 2024 года она подтвердила, что баллотируется на второй срок.
Ранее издание Politico со ссылкой на европейских чиновников сообщило, что они испытывают сомнения по поводу шансов фон дер Ляйен быть избранной на второй срок, поскольку ее всё чаще подвергают критике за ошибки. В частности, оппозиционные силы в Европарламенте
критиковали ее действия в ходе кризиса, вызванного пандемией коронавируса, когда Брюссель
осуществлял непрозрачные и явно избыточные закупки вакцины у фармацевтических гигантов. Кроме того, в последние месяцы ЕК столкнулась с массовыми протестами европейских фермеров, которые считают сельскохозяйственную политику Брюсселя причиной своего бедственного положения. Также фон дер Ляйен известна резкими недипломатичными высказываниями о России
и односторонней поддержкой Израиля
в конфликте с палестинцами. Критике подвергались и ее многочисленные конфликты с председателем Евросовета Шарлем Мишелем.
Очередные выборы в Европарламент пройдут 6-9 июня, затем обновится состав Еврокомиссии и будет назначен новый глава Евросовета.