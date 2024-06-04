https://ria.ru/20240604/politico-1950412198.html
"Готовимся сражаться". СМИ раскрыли, что Запад устроил на границе с Россией
"Готовимся сражаться". СМИ раскрыли, что Запад устроил на границе с Россией - РИА Новости, 04.06.2024
"Готовимся сражаться". СМИ раскрыли, что Запад устроил на границе с Россией
Германия проводит учения на территории Литвы для подготовки к войне с Россией, пишет Politico. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T14:51
2024-06-04T14:51
2024-06-04T14:51
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Германия проводит учения на территории Литвы для подготовки к войне с Россией, пишет Politico."Военные комментировали ход учений, с автокрана свисали экраны, на которых можно было увидеть, как современные танки ищут цели и эвакуируют раненых. Сигнал для особо важных гостей был предельно ясен: мы готовимся сражаться с Россией", — говорится в материале.Как указали журналисты, немецкие силы в Литве провели маневры "Большая квадрига 2024" в рамках учений НАТО "Стойкий защитник" рядом с Россией, цель которых — подготовить войска альянса к возможному конфликту."Германия держит слово. Мы будем оборонять каждый сантиметр натовской территории", — цитируют обозреватели слова главного инспектора немецких сухопутных войск генерала Карстена Бройера.В феврале в интервью журналисту Такеру Карлсону президент России Путин подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны блока, в частности на Польшу, Латвию или другие страны Балтии, причем в западном обществе политики регулярно пугают свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем.Российский лидер также заявил, что в 2008 году страны НАТО открыли Киеву двери в свой альянс, но Россия никогда не соглашалась с тем, что Украина будет в альянсе. Кроме того, он отметил, что Вашингтон давил на другие страны организации, продвигая идею расширения альянса за счет Украины и Грузии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Россия, Литва, Украина, НАТО, Politico, Такер Карлсон, В мире, Политика, Германия
"Готовимся сражаться". СМИ раскрыли, что Запад устроил на границе с Россией
Politico: Германия на территории Литвы готовится к войне с Россией