https://ria.ru/20240604/politico-1950412198.html

"Готовимся сражаться". СМИ раскрыли, что Запад устроил на границе с Россией

"Готовимся сражаться". СМИ раскрыли, что Запад устроил на границе с Россией - РИА Новости, 04.06.2024

"Готовимся сражаться". СМИ раскрыли, что Запад устроил на границе с Россией

Германия проводит учения на территории Литвы для подготовки к войне с Россией, пишет Politico. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T14:51

2024-06-04T14:51

2024-06-04T14:51

россия

литва

украина

нато

politico

такер карлсон

в мире

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0a/1932152586_58:353:3072:2048_1920x0_80_0_0_e8596612aea2c4637a284db08863f50d.jpg

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Германия проводит учения на территории Литвы для подготовки к войне с Россией, пишет Politico."Военные комментировали ход учений, с автокрана свисали экраны, на которых можно было увидеть, как современные танки ищут цели и эвакуируют раненых. Сигнал для особо важных гостей был предельно ясен: мы готовимся сражаться с Россией", — говорится в материале.Как указали журналисты, немецкие силы в Литве провели маневры "Большая квадрига 2024" в рамках учений НАТО "Стойкий защитник" рядом с Россией, цель которых — подготовить войска альянса к возможному конфликту."Германия держит слово. Мы будем оборонять каждый сантиметр натовской территории", — цитируют обозреватели слова главного инспектора немецких сухопутных войск генерала Карстена Бройера.В феврале в интервью журналисту Такеру Карлсону президент России Путин подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны блока, в частности на Польшу, Латвию или другие страны Балтии, причем в западном обществе политики регулярно пугают свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем.Российский лидер также заявил, что в 2008 году страны НАТО открыли Киеву двери в свой альянс, но Россия никогда не соглашалась с тем, что Украина будет в альянсе. Кроме того, он отметил, что Вашингтон давил на другие страны организации, продвигая идею расширения альянса за счет Украины и Грузии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240604/sholts-1950366118.html

https://ria.ru/20240604/zelenskiy-1950357045.html

россия

литва

украина

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, литва, украина, нато, politico, такер карлсон, в мире, политика, германия