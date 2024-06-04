https://ria.ru/20240604/pogoda-1950314276.html
В Москве во вторник ожидаются кратковременные грозы
В Москве во вторник ожидаются кратковременные грозы - РИА Новости, 04.06.2024
В Москве во вторник ожидаются кратковременные грозы
Местами кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и до плюс 25 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T08:04
2024-06-04T08:04
2024-06-04T08:04
экология в россии
москва
архангельская область
михаил леус
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949194371_0:0:2866:1613_1920x0_80_0_0_390b7725e9d5b3fbd4fb25113b4c1a6b.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Местами кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и до плюс 25 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать тыловая, прохладная, относительно прохладная часть циклона с центром над западными районами Архангельской области. В такой ситуации в Москве и окрестностях ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, в отдельных районах не исключен град. Максимальная температура воздуха 23-25 градусов в Москве, от плюс 21 до плюс 26 - в Подмосковье", - рассказал Леус. Он уточнил, что ветер будет дуть западный со скоростью четыре-девять метров в секунду, при грозах - порывистый. Давление будет слабо расти, но пока показания барометров останутся ниже нормы, составив 743 миллиметра ртутного столба.
https://ria.ru/20240603/nepogoda-1950206888.html
москва
архангельская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949194371_137:0:2866:2047_1920x0_80_0_0_35786bd01d444d3feca6dde96c10f7e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экология в россии, москва, архангельская область, михаил леус, общество
Экология в России, Москва, Архангельская область, Михаил Леус, Общество
В Москве во вторник ожидаются кратковременные грозы
В Москве во вторник ожидаются кратковременные дожди, грозы и до плюс 25 градусов