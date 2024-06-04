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В Москве во вторник ожидаются кратковременные грозы - РИА Новости, 04.06.2024
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08:04 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/pogoda-1950314276.html
В Москве во вторник ожидаются кратковременные грозы
В Москве во вторник ожидаются кратковременные грозы - РИА Новости, 04.06.2024
В Москве во вторник ожидаются кратковременные грозы
Местами кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и до плюс 25 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T08:04
2024-06-04T08:04
экология в россии
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михаил леус
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Местами кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и до плюс 25 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать тыловая, прохладная, относительно прохладная часть циклона с центром над западными районами Архангельской области. В такой ситуации в Москве и окрестностях ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, в отдельных районах не исключен град. Максимальная температура воздуха 23-25 градусов в Москве, от плюс 21 до плюс 26 - в Подмосковье", - рассказал Леус. Он уточнил, что ветер будет дуть западный со скоростью четыре-девять метров в секунду, при грозах - порывистый. Давление будет слабо расти, но пока показания барометров останутся ниже нормы, составив 743 миллиметра ртутного столба.
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экология в россии, москва, архангельская область, михаил леус, общество
Экология в России, Москва, Архангельская область, Михаил Леус, Общество
В Москве во вторник ожидаются кратковременные грозы

В Москве во вторник ожидаются кратковременные дожди, грозы и до плюс 25 градусов

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкОтдых на летних верандах в Москве
Отдых на летних верандах в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Отдых на летних верандах в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Местами кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и до плюс 25 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет формировать тыловая, прохладная, относительно прохладная часть циклона с центром над западными районами Архангельской области. В такой ситуации в Москве и окрестностях ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, в отдельных районах не исключен град. Максимальная температура воздуха 23-25 градусов в Москве, от плюс 21 до плюс 26 - в Подмосковье", - рассказал Леус.
Он уточнил, что ветер будет дуть западный со скоростью четыре-девять метров в секунду, при грозах - порывистый. Давление будет слабо расти, но пока показания барометров останутся ниже нормы, составив 743 миллиметра ртутного столба.
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Экология в РоссииМоскваАрхангельская областьМихаил ЛеусОбщество
 
 
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