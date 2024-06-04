https://ria.ru/20240604/pogoda-1950314276.html

В Москве во вторник ожидаются кратковременные грозы

В Москве во вторник ожидаются кратковременные грозы - РИА Новости, 04.06.2024

В Москве во вторник ожидаются кратковременные грозы

Местами кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и до плюс 25 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T08:04

2024-06-04T08:04

2024-06-04T08:04

экология в россии

москва

архангельская область

михаил леус

общество

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Местами кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и до плюс 25 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать тыловая, прохладная, относительно прохладная часть циклона с центром над западными районами Архангельской области. В такой ситуации в Москве и окрестностях ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, в отдельных районах не исключен град. Максимальная температура воздуха 23-25 градусов в Москве, от плюс 21 до плюс 26 - в Подмосковье", - рассказал Леус. Он уточнил, что ветер будет дуть западный со скоростью четыре-девять метров в секунду, при грозах - порывистый. Давление будет слабо расти, но пока показания барометров останутся ниже нормы, составив 743 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20240603/nepogoda-1950206888.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экология в россии, москва, архангельская область, михаил леус, общество