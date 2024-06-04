https://ria.ru/20240604/poezd-1950326518.html
В эвакуированном в Приморье поезде не нашли опасных предметов
В эвакуированном в Приморье поезде не нашли опасных предметов - РИА Новости, 04.06.2024
В эвакуированном в Приморье поезде не нашли опасных предметов
Полицейские не обнаружили опасных предметов в поезде Москва — Владивосток, пассажиров которого утром эвакуировали в Приморье из-за сообщения о минировании,... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T09:53
2024-06-04T09:53
2024-06-04T09:53
происшествия
приморский край
москва
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 4 июн – РИА Новости. Полицейские не обнаружили опасных предметов в поезде Москва — Владивосток, пассажиров которого утром эвакуировали в Приморье из-за сообщения о минировании, поезд продолжил движение, сообщили РИА Новости в Управлении на транспорте МВД России по ДФО. Ранее в управлении сообщали РИА Новости, что указанный поезд во вторник был остановлен на станции Ружино в Приморском крае из-за сообщения о минировании. Были эвакуированы 316 пассажиров, на месте работали сотрудники транспортной полиции и кинологи с собаками. "Досмотровые мероприятия проведены, никаких посторонних предметов в поезде обнаружено не было. В 14.35 (7.35 мск) поезд продолжил движение в пункт назначения", - сообщила РИА Новости представитель транспортной полиции Ольга Мироненко.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, приморский край, москва, владивосток
Происшествия, Приморский край, Москва, Владивосток
В эвакуированном в Приморье поезде не нашли опасных предметов
В эвакуированном в Приморье поезде Москва — Владивосток не нашли взрывчатки