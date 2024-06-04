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В эвакуированном в Приморье поезде не нашли опасных предметов - РИА Новости, 04.06.2024
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09:53 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/poezd-1950326518.html
В эвакуированном в Приморье поезде не нашли опасных предметов
В эвакуированном в Приморье поезде не нашли опасных предметов - РИА Новости, 04.06.2024
В эвакуированном в Приморье поезде не нашли опасных предметов
Полицейские не обнаружили опасных предметов в поезде Москва — Владивосток, пассажиров которого утром эвакуировали в Приморье из-за сообщения о минировании,... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T09:53
2024-06-04T09:53
происшествия
приморский край
москва
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 4 июн – РИА Новости. Полицейские не обнаружили опасных предметов в поезде Москва — Владивосток, пассажиров которого утром эвакуировали в Приморье из-за сообщения о минировании, поезд продолжил движение, сообщили РИА Новости в Управлении на транспорте МВД России по ДФО. Ранее в управлении сообщали РИА Новости, что указанный поезд во вторник был остановлен на станции Ружино в Приморском крае из-за сообщения о минировании. Были эвакуированы 316 пассажиров, на месте работали сотрудники транспортной полиции и кинологи с собаками. "Досмотровые мероприятия проведены, никаких посторонних предметов в поезде обнаружено не было. В 14.35 (7.35 мск) поезд продолжил движение в пункт назначения", - сообщила РИА Новости представитель транспортной полиции Ольга Мироненко.
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приморский край
москва
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происшествия, приморский край, москва, владивосток
Происшествия, Приморский край, Москва, Владивосток
В эвакуированном в Приморье поезде не нашли опасных предметов

В эвакуированном в Приморье поезде Москва — Владивосток не нашли взрывчатки

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Сотрудник полиции России. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 июн – РИА Новости. Полицейские не обнаружили опасных предметов в поезде Москва — Владивосток, пассажиров которого утром эвакуировали в Приморье из-за сообщения о минировании, поезд продолжил движение, сообщили РИА Новости в Управлении на транспорте МВД России по ДФО.
Ранее в управлении сообщали РИА Новости, что указанный поезд во вторник был остановлен на станции Ружино в Приморском крае из-за сообщения о минировании. Были эвакуированы 316 пассажиров, на месте работали сотрудники транспортной полиции и кинологи с собаками.
"Досмотровые мероприятия проведены, никаких посторонних предметов в поезде обнаружено не было. В 14.35 (7.35 мск) поезд продолжил движение в пункт назначения", - сообщила РИА Новости представитель транспортной полиции Ольга Мироненко.
Курский вокзал в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
В Москве вывели пассажиров с Курского вокзала
1 апреля, 17:27
 
ПроисшествияПриморский крайМоскваВладивосток
 
 
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