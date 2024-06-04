https://ria.ru/20240604/poezd-1950314843.html

В Приморье остановили пассажирский поезд после сообщения о минировании

В Приморье остановили пассажирский поезд после сообщения о минировании - РИА Новости, 04.06.2024

В Приморье остановили пассажирский поезд после сообщения о минировании

Пассажирский поезд "Москва—Владивосток" остановлен на станции Ружино в Приморье после поступления сообщения о минировании, эвакуировано 316 пассажиров, сообщили РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T08:09

2024-06-04T08:09

2024-06-04T08:09

происшествия

россия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 4 июн – РИА Новости. Пассажирский поезд "Москва—Владивосток" остановлен на станции Ружино в Приморье после поступления сообщения о минировании, эвакуировано 316 пассажиров, сообщили РИА Новости в Управлении на транспорте МВД России по ДФО. "Поступило сообщение о минировании пассажирского поезда "Москва-Владивосток" от неизвестного, в связи с чем он остановлен на станции Ружино в Приморском крае. Эвакуировано 316 пассажиров поезда. В настоящее время на месте находятся транспортные полицейские, осматривают поезд на наличие опасных предметов", - сообщили РИА Новости в окружном УТ МВД. Собеседник агентства уточнил, что ранее появившаяся в СМИ информация о том, что сообщивший о минировании требовал денег не соответствует действительности. Волна сообщений о минировании в разных городах России продолжается с конца 2019 года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

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россия

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, приморский край