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В Приморье остановили пассажирский поезд после сообщения о минировании - РИА Новости, 04.06.2024
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08:09 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/poezd-1950314843.html
В Приморье остановили пассажирский поезд после сообщения о минировании
В Приморье остановили пассажирский поезд после сообщения о минировании - РИА Новости, 04.06.2024
В Приморье остановили пассажирский поезд после сообщения о минировании
Пассажирский поезд "Москва—Владивосток" остановлен на станции Ружино в Приморье после поступления сообщения о минировании, эвакуировано 316 пассажиров, сообщили РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T08:09
2024-06-04T08:09
происшествия
россия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 4 июн – РИА Новости. Пассажирский поезд "Москва—Владивосток" остановлен на станции Ружино в Приморье после поступления сообщения о минировании, эвакуировано 316 пассажиров, сообщили РИА Новости в Управлении на транспорте МВД России по ДФО. "Поступило сообщение о минировании пассажирского поезда "Москва-Владивосток" от неизвестного, в связи с чем он остановлен на станции Ружино в Приморском крае. Эвакуировано 316 пассажиров поезда. В настоящее время на месте находятся транспортные полицейские, осматривают поезд на наличие опасных предметов", - сообщили РИА Новости в окружном УТ МВД. Собеседник агентства уточнил, что ранее появившаяся в СМИ информация о том, что сообщивший о минировании требовал денег не соответствует действительности. Волна сообщений о минировании в разных городах России продолжается с конца 2019 года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
https://ria.ru/20240529/pensionerka-1949059864.html
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происшествия, россия, приморский край
Происшествия, Россия, Приморский край
В Приморье остановили пассажирский поезд после сообщения о минировании

В Приморье эвакуировали поезд "Москва–Владивосток" из-за сообщения о минировании

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПроводница на перроне
Проводница на перроне - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ВЛАДИВОСТОК, 4 июн – РИА Новости. Пассажирский поезд "Москва—Владивосток" остановлен на станции Ружино в Приморье после поступления сообщения о минировании, эвакуировано 316 пассажиров, сообщили РИА Новости в Управлении на транспорте МВД России по ДФО.
"Поступило сообщение о минировании пассажирского поезда "Москва-Владивосток" от неизвестного, в связи с чем он остановлен на станции Ружино в Приморском крае. Эвакуировано 316 пассажиров поезда. В настоящее время на месте находятся транспортные полицейские, осматривают поезд на наличие опасных предметов", - сообщили РИА Новости в окружном УТ МВД.
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Собеседник агентства уточнил, что ранее появившаяся в СМИ информация о том, что сообщивший о минировании требовал денег не соответствует действительности.
Волна сообщений о минировании в разных городах России продолжается с конца 2019 года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
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