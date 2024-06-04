https://ria.ru/20240604/peregovory-1950461653.html

Путин 6 июня проведет переговоры с президентом Зимбабве

Путин 6 июня проведет переговоры с президентом Зимбабве - РИА Новости, 04.06.2024

Путин 6 июня проведет переговоры с президентом Зимбабве

Президент России Владимир Путин 6 июня встретится с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой в формате один на один, затем пройдут переговоры в составе... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T17:04

2024-06-04T17:04

2024-06-04T17:04

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 6 июня встретится с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой в формате один на один, затем пройдут переговоры в составе делегаций, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Встреча с президентом республики Зимбабве… тоже 6 июня, во второй половине дня пройдут переговоры в таком же формате: вначале один на один, затем переговоры в составе делегаций. Отмечу, что это уже четвертей визит Мнангагвы в Россию", - сообщил Ушаков на брифинге в преддверии ПМЭФ. Он добавил, что президент Зимбабве в 2019 году посещал нашу страну дважды, а в 2023 году он присутствовал на саммите Россия-Африка. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240604/pmef-1950460841.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

зимбабве, россия, эммерсон мнангагва, юрий ушаков, владимир путин, в мире