https://ria.ru/20240604/peregovory-1950461653.html
Путин 6 июня проведет переговоры с президентом Зимбабве
Путин 6 июня проведет переговоры с президентом Зимбабве - РИА Новости, 04.06.2024
Путин 6 июня проведет переговоры с президентом Зимбабве
Президент России Владимир Путин 6 июня встретится с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой в формате один на один, затем пройдут переговоры в составе... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T17:04
2024-06-04T17:04
2024-06-04T17:04
пмэф-2024
зимбабве
россия
эммерсон мнангагва
юрий ушаков
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732956513_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_214150372f7791c448d08959def21dbe.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 6 июня встретится с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой в формате один на один, затем пройдут переговоры в составе делегаций, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Встреча с президентом республики Зимбабве… тоже 6 июня, во второй половине дня пройдут переговоры в таком же формате: вначале один на один, затем переговоры в составе делегаций. Отмечу, что это уже четвертей визит Мнангагвы в Россию", - сообщил Ушаков на брифинге в преддверии ПМЭФ. Он добавил, что президент Зимбабве в 2019 году посещал нашу страну дважды, а в 2023 году он присутствовал на саммите Россия-Африка. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240604/pmef-1950460841.html
https://ria.ru/20240604/peskov-1950372081.html
зимбабве
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732956513_170:176:2666:2048_1920x0_80_0_0_8d88e9980250a592ef7c05a5aeefd205.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
зимбабве, россия, эммерсон мнангагва, юрий ушаков, владимир путин, в мире
ПМЭФ-2024, Зимбабве, Россия, Эммерсон Мнангагва, Юрий Ушаков, Владимир Путин, В мире
Путин 6 июня проведет переговоры с президентом Зимбабве
Путин 6 июня проведет переговоры с президентом Зимбабве в формате один на один