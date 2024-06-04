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Путин 6 июня проведет переговоры с президентом Зимбабве - РИА Новости, 04.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
17:04 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/peregovory-1950461653.html
Путин 6 июня проведет переговоры с президентом Зимбабве
Путин 6 июня проведет переговоры с президентом Зимбабве - РИА Новости, 04.06.2024
Путин 6 июня проведет переговоры с президентом Зимбабве
Президент России Владимир Путин 6 июня встретится с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой в формате один на один, затем пройдут переговоры в составе... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T17:04
2024-06-04T17:04
пмэф-2024
зимбабве
россия
эммерсон мнангагва
юрий ушаков
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 6 июня встретится с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой в формате один на один, затем пройдут переговоры в составе делегаций, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Встреча с президентом республики Зимбабве… тоже 6 июня, во второй половине дня пройдут переговоры в таком же формате: вначале один на один, затем переговоры в составе делегаций. Отмечу, что это уже четвертей визит Мнангагвы в Россию", - сообщил Ушаков на брифинге в преддверии ПМЭФ. Он добавил, что президент Зимбабве в 2019 году посещал нашу страну дважды, а в 2023 году он присутствовал на саммите Россия-Африка. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240604/pmef-1950460841.html
https://ria.ru/20240604/peskov-1950372081.html
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зимбабве, россия, эммерсон мнангагва, юрий ушаков, владимир путин, в мире
ПМЭФ-2024, Зимбабве, Россия, Эммерсон Мнангагва, Юрий Ушаков, Владимир Путин, В мире
Путин 6 июня проведет переговоры с президентом Зимбабве

Путин 6 июня проведет переговоры с президентом Зимбабве в формате один на один

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 6 июня встретится с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой в формате один на один, затем пройдут переговоры в составе делегаций, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Встреча с президентом республики Зимбабве… тоже 6 июня, во второй половине дня пройдут переговоры в таком же формате: вначале один на один, затем переговоры в составе делегаций. Отмечу, что это уже четвертей визит Мнангагвы в Россию", - сообщил Ушаков на брифинге в преддверии ПМЭФ.
Информационный баннер Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
На ПМЭФ приедут политики более чем из 45 стран, заявил Ушаков
Вчера, 17:03
Он добавил, что президент Зимбабве в 2019 году посещал нашу страну дважды, а в 2023 году он присутствовал на саммите Россия-Африка.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Американский военный эксперт Скотт Риттер - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Поездку Риттера на ПМЭФ могли сорвать по приказу США, предположил Песков
Вчера, 12:50
 
ПМЭФ-2024ЗимбабвеРоссияЭммерсон МнангагваЮрий УшаковВладимир ПутинВ мире
 
 
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