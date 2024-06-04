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В Госдуме рассказали, можно ли отозвать сотрудника из отпуска
В Госдуме рассказали, можно ли отозвать сотрудника из отпуска - РИА Новости, 04.06.2024
В Госдуме рассказали, можно ли отозвать сотрудника из отпуска
Работодатель по закону может отозвать сотрудника из отпуска, однако сделать это можно только в случае согласия работника, рассказала РИА Новости член комитета... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T02:53
2024-06-04T02:53
2024-06-04T08:51
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Работодатель по закону может отозвать сотрудника из отпуска, однако сделать это можно только в случае согласия работника, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина. "На сегодняшний день трудовое законодательство позволяет работодателю отозвать сотрудника из ежегодного оплачиваемого отпуска. Однако следует понимать, что сделать это можно лишь при условии, что сотрудник согласен прервать свой отдых", — пояснила Стенякина. Она уточнила, что перечень причин, при которых допускается отзыв из отпуска, законодательно не установлен. Работодатель вправе определить их самостоятельно, главное — это согласие работника. "Еще важно то, что оставшаяся часть отпуска должна быть представлена сотруднику в удобное для него время в течение текущего рабочего года. А может быть и присоединена к отпуску за следующий рабочий год", — отметила Стенякина.
https://ria.ru/20240528/otpusk-1948805875.html
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общество, госдума рф, россия
Общество, Госдума РФ, Россия
В Госдуме рассказали, можно ли отозвать сотрудника из отпуска
Депутат Стенякина: отозвать сотрудника из отпуска можно только при его согласии
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Работодатель по закону может отозвать сотрудника из отпуска, однако сделать это можно только в случае согласия работника, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина.
"На сегодняшний день трудовое законодательство позволяет работодателю отозвать сотрудника из ежегодного оплачиваемого отпуска. Однако следует понимать, что сделать это можно лишь при условии, что сотрудник согласен прервать свой отдых", — пояснила Стенякина.
Она уточнила, что перечень причин, при которых допускается отзыв из отпуска, законодательно не установлен. Работодатель вправе определить их самостоятельно, главное — это согласие работника.
"Еще важно то, что оставшаяся часть отпуска должна быть представлена сотруднику в удобное для него время в течение текущего рабочего года. А может быть и присоединена к отпуску за следующий рабочий год", — отметила Стенякина.