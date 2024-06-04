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В Сумской и Львовской областях ввели аварийные отключения света - РИА Новости, 04.06.2024
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22:35 04.06.2024
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В Сумской и Львовской областях ввели аварийные отключения света
В Сумской и Львовской областях ввели аварийные отключения света - РИА Новости, 04.06.2024
В Сумской и Львовской областях ввели аварийные отключения света
Аварийные отключения электроэнергии введены в Сумской и Львовской областях Украины, сообщили в энергопоставляющей компании "Сумыоблэнерго" и Львовской областной РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T22:35
2024-06-04T22:35
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герман галущенко
укрэнерго
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Аварийные отключения электроэнергии введены в Сумской и Львовской областях Украины, сообщили в энергопоставляющей компании "Сумыоблэнерго" и Львовской областной военной администрации. Ранее во вторник национальная энергетическая компания сообщила, что в Житомирской, Николаевской, Кировоградской, Харьковской, Хмельницкой и Киевской областях введены аварийные отключения света из-за превышения лимитов потребления. "По указанию НЭК "Укрэнерго" на территории Сумской области введены графики аварийных отключений из-за превышения лимитов потребления электроэнергии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Сумыоблэнерго". Аварийные отключения также применены во Львовской области, сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий в своем Telegram-канале. Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 18 апреля предупредил, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы.
https://ria.ru/20240604/ukraina-1950490470.html
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в мире, жкх, украина, львовская область, хмельницкий (город), герман галущенко, укрэнерго
В мире, ЖКХ, Украина, Львовская область, Хмельницкий (город), Герман Галущенко, Укрэнерго
В Сумской и Львовской областях ввели аварийные отключения света

"Сумыоблэнерго": в Сумской и Львовской областях ввели аварийные отключения света

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи во Львовской области
Линии электропередачи во Львовской области - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Линии электропередачи во Львовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Аварийные отключения электроэнергии введены в Сумской и Львовской областях Украины, сообщили в энергопоставляющей компании "Сумыоблэнерго" и Львовской областной военной администрации.
Ранее во вторник национальная энергетическая компания сообщила, что в Житомирской, Николаевской, Кировоградской, Харьковской, Хмельницкой и Киевской областях введены аварийные отключения света из-за превышения лимитов потребления.
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"По указанию НЭК "Укрэнерго" на территории Сумской области введены графики аварийных отключений из-за превышения лимитов потребления электроэнергии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Сумыоблэнерго".
Аварийные отключения также применены во Львовской области, сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий в своем Telegram-канале.
Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 18 апреля предупредил, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы.
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В миреЖКХУкраинаЛьвовская областьХмельницкий (город)Герман ГалущенкоУкрэнерго
 
 
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