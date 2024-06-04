https://ria.ru/20240604/otklyucheniya-1950528824.html

В Сумской и Львовской областях ввели аварийные отключения света

В Сумской и Львовской областях ввели аварийные отключения света - РИА Новости, 04.06.2024

В Сумской и Львовской областях ввели аварийные отключения света

Аварийные отключения электроэнергии введены в Сумской и Львовской областях Украины, сообщили в энергопоставляющей компании "Сумыоблэнерго" и Львовской областной РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T22:35

2024-06-04T22:35

2024-06-04T22:35

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герман галущенко

укрэнерго

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Аварийные отключения электроэнергии введены в Сумской и Львовской областях Украины, сообщили в энергопоставляющей компании "Сумыоблэнерго" и Львовской областной военной администрации. Ранее во вторник национальная энергетическая компания сообщила, что в Житомирской, Николаевской, Кировоградской, Харьковской, Хмельницкой и Киевской областях введены аварийные отключения света из-за превышения лимитов потребления. "По указанию НЭК "Укрэнерго" на территории Сумской области введены графики аварийных отключений из-за превышения лимитов потребления электроэнергии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Сумыоблэнерго". Аварийные отключения также применены во Львовской области, сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий в своем Telegram-канале. Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 18 апреля предупредил, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы.

https://ria.ru/20240604/ukraina-1950490470.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, жкх, украина, львовская область, хмельницкий (город), герман галущенко, укрэнерго