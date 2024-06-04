https://ria.ru/20240604/otdykh-1950506613.html

Путин попросил Кравцова не забывать о безопасности детского отдыха

Путин попросил Кравцова не забывать о безопасности детского отдыха - РИА Новости, 04.06.2024

Путин попросил Кравцова не забывать о безопасности детского отдыха

Президент России Владимир Путин попросил главу Минпросвещения Сергея Кравцова не забывать о качестве и безопасности детского отдыха в РФ. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T20:00

2024-06-04T20:00

2024-06-04T20:11

россия

владимир путин

сергей кравцов

детский отдых

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу Минпросвещения Сергея Кравцова не забывать о качестве и безопасности детского отдыха в РФ."Про качество не забывайте, про безопасность. Вы все сказали, только надо, чтобы на практике это все было реализовано", - сказал Путин Кравцову на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20240604/otdykh-1950507655.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, сергей кравцов, детский отдых