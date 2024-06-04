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Путин попросил Кравцова не забывать о безопасности детского отдыха - РИА Новости, 04.06.2024
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20:00 04.06.2024 (обновлено: 20:11 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/otdykh-1950506613.html
Путин попросил Кравцова не забывать о безопасности детского отдыха
Путин попросил Кравцова не забывать о безопасности детского отдыха - РИА Новости, 04.06.2024
Путин попросил Кравцова не забывать о безопасности детского отдыха
Президент России Владимир Путин попросил главу Минпросвещения Сергея Кравцова не забывать о качестве и безопасности детского отдыха в РФ. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T20:00
2024-06-04T20:11
россия
владимир путин
сергей кравцов
детский отдых
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу Минпросвещения Сергея Кравцова не забывать о качестве и безопасности детского отдыха в РФ."Про качество не забывайте, про безопасность. Вы все сказали, только надо, чтобы на практике это все было реализовано", - сказал Путин Кравцову на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.
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россия, владимир путин, сергей кравцов, детский отдых
Россия, Владимир Путин, Сергей Кравцов, Детский отдых
Путин попросил Кравцова не забывать о безопасности детского отдыха

Путин попросил Кравцова не забывать о качестве и безопасности детского отдыха

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / POOL
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу Минпросвещения Сергея Кравцова не забывать о качестве и безопасности детского отдыха в РФ.
"Про качество не забывайте, про безопасность. Вы все сказали, только надо, чтобы на практике это все было реализовано", - сказал Путин Кравцову на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Голикова проверит ситуацию с отдыхом для детей из подтопленных регионов
Вчера, 20:04
 
РоссияВладимир ПутинСергей КравцовДетский отдых
 
 
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