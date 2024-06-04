https://ria.ru/20240604/otdykh-1950506613.html
Путин попросил Кравцова не забывать о безопасности детского отдыха
Путин попросил Кравцова не забывать о безопасности детского отдыха - РИА Новости, 04.06.2024
Путин попросил Кравцова не забывать о безопасности детского отдыха
Президент России Владимир Путин попросил главу Минпросвещения Сергея Кравцова не забывать о качестве и безопасности детского отдыха в РФ. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T20:00
2024-06-04T20:00
2024-06-04T20:11
россия
владимир путин
сергей кравцов
детский отдых
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу Минпросвещения Сергея Кравцова не забывать о качестве и безопасности детского отдыха в РФ."Про качество не забывайте, про безопасность. Вы все сказали, только надо, чтобы на практике это все было реализовано", - сказал Путин Кравцову на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20240604/otdykh-1950507655.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, сергей кравцов, детский отдых
Россия, Владимир Путин, Сергей Кравцов, Детский отдых
Путин попросил Кравцова не забывать о безопасности детского отдыха
Путин попросил Кравцова не забывать о качестве и безопасности детского отдыха