https://ria.ru/20240604/oruzhie-1950305724.html

"Не можем поразить". В США потребовали срочных мер из-за российского оружия

"Не можем поразить". В США потребовали срочных мер из-за российского оружия - РИА Новости, 04.06.2024

"Не можем поразить". В США потребовали срочных мер из-за российского оружия

Пентагону следует обратить внимание на крайне успешный опыт России в применении средств РЭБ и активнее развивать это направление в ВС США, пишет агентство... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T04:33

2024-06-04T04:33

2024-06-04T15:03

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Пентагону следует обратить внимание на крайне успешный опыт России в применении средств РЭБ и активнее развивать это направление в ВС США, пишет агентство Bloomberg."Россия успешно сбивает на Украине беспилотники и американские управляемые боеприпасы (с помощью средств РЭБ. — Прим. ред.). Это должно вызвать тревогу в Пентагоне", — указано в статье.Как отметили журналисты, Россия и Китай не оставляют без внимания развитие высокоточного оружия в США и активно работают над средствами радиоэлектронного противодействия. При этом сам Пентагон, по данным агентства, с треском провалил собственную стратегию РЭБ. Амбициозные исследовательские программы так и не приносят ВС США жизненно необходимых средств постановки помех."Нет никакого смысла тратить по сто тысяч долларов на каждый (управляемый. — Прим. ред.) снаряд Excalibur, если он не может поразить цель. Враги Америки (Россия и Китай. — Прим. ред.) понимают ценность таких технологий. После начала конфликта на Украине это должна понять и Америка", — резюмировали в Bloomberg.Западные СМИ не раз отмечали эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы. Так, агентство Reuters писало, что российские средства радиоэлектронной борьбы эффективны против бомб малого диаметра наземного базирования (GLSDB), используемых Украиной.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, россия, сша, украина, китай, министерство обороны сша