Рейтинг@Mail.ru
"Не можем поразить". В США потребовали срочных мер из-за российского оружия - РИА Новости, 04.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:33 04.06.2024 (обновлено: 15:03 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/oruzhie-1950305724.html
"Не можем поразить". В США потребовали срочных мер из-за российского оружия
"Не можем поразить". В США потребовали срочных мер из-за российского оружия - РИА Новости, 04.06.2024
"Не можем поразить". В США потребовали срочных мер из-за российского оружия
Пентагону следует обратить внимание на крайне успешный опыт России в применении средств РЭБ и активнее развивать это направление в ВС США, пишет агентство... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T04:33
2024-06-04T15:03
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
китай
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ac875b317de7a65c2958d4b60abfb0c.jpg
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Пентагону следует обратить внимание на крайне успешный опыт России в применении средств РЭБ и активнее развивать это направление в ВС США, пишет агентство Bloomberg.&quot;Россия успешно сбивает на Украине беспилотники и американские управляемые боеприпасы (с помощью средств РЭБ. — Прим. ред.). Это должно вызвать тревогу в Пентагоне&quot;, — указано в статье.Как отметили журналисты, Россия и Китай не оставляют без внимания развитие высокоточного оружия в США и активно работают над средствами радиоэлектронного противодействия. При этом сам Пентагон, по данным агентства, с треском провалил собственную стратегию РЭБ. Амбициозные исследовательские программы так и не приносят ВС США жизненно необходимых средств постановки помех."Нет никакого смысла тратить по сто тысяч долларов на каждый (управляемый. — Прим. ред.) снаряд Excalibur, если он не может поразить цель. Враги Америки (Россия и Китай. — Прим. ред.) понимают ценность таких технологий. После начала конфликта на Украине это должна понять и Америка", — резюмировали в Bloomberg.Западные СМИ не раз отмечали эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы. Так, агентство Reuters писало, что российские средства радиоэлектронной борьбы эффективны против бомб малого диаметра наземного базирования (GLSDB), используемых Украиной.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240527/welt-1948660860.html
https://ria.ru/20240530/ofitser-1949295239.html
россия
сша
украина
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_f5f3f7a99ccfab924ae43adedcc85f61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, китай, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Китай, Министерство обороны США
"Не можем поразить". В США потребовали срочных мер из-за российского оружия

Bloomberg: Пентагон должен брать пример с России в развитии средств РЭБ

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Пентагону следует обратить внимание на крайне успешный опыт России в применении средств РЭБ и активнее развивать это направление в ВС США, пишет агентство Bloomberg.
«

"Россия успешно сбивает на Украине беспилотники и американские управляемые боеприпасы (с помощью средств РЭБ. — Прим. ред.). Это должно вызвать тревогу в Пентагоне", — указано в статье.

Квадрокоптер подразделений радиоэлектронной борьбы Южного военного округа во время выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
"Большой прогресс": в Германии забили тревогу из-за российского оружия
27 мая, 15:09
Как отметили журналисты, Россия и Китай не оставляют без внимания развитие высокоточного оружия в США и активно работают над средствами радиоэлектронного противодействия.
При этом сам Пентагон, по данным агентства, с треском провалил собственную стратегию РЭБ. Амбициозные исследовательские программы так и не приносят ВС США жизненно необходимых средств постановки помех.
"Нет никакого смысла тратить по сто тысяч долларов на каждый (управляемый. — Прим. ред.) снаряд Excalibur, если он не может поразить цель. Враги Америки (Россия и Китай. — Прим. ред.) понимают ценность таких технологий. После начала конфликта на Украине это должна понять и Америка", — резюмировали в Bloomberg.
Западные СМИ не раз отмечали эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы. Так, агентство Reuters писало, что российские средства радиоэлектронной борьбы эффективны против бомб малого диаметра наземного базирования (GLSDB), используемых Украиной.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
"Самые мощные". Американский офицер неожиданно высказался о России
30 мая, 10:53
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАУкраинаКитайМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала