https://ria.ru/20240604/opros-1950528162.html

Опрос показал, сколько британцев считают, что Украина имеет преимущество

Опрос показал, сколько британцев считают, что Украина имеет преимущество - РИА Новости, 04.06.2024

Опрос показал, сколько британцев считают, что Украина имеет преимущество

Только 3% жителей Великобритании считают, что Украина имеет преимущество в конфликте с Россией, следует из результатов исследования, которое проводила компания... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T22:28

2024-06-04T22:28

2024-06-04T22:29

специальная военная операция на украине

россия

украина

харьковская область

владимир зеленский

дмитрий песков

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Только 3% жителей Великобритании считают, что Украина имеет преимущество в конфликте с Россией, следует из результатов исследования, которое проводила компания YouGov, они опубликованы на её сайте. Респондентов попросили оценить, какое высказывание больше всего соответствует их "пониманию ситуации" вокруг Украины. По итогам исследования, только 3% выбрали вариант "Украина имеет преимущество". Вместе с этим 41% считают, что им обладает именно Россия, а 32% выбрали ответ "никакая из сторон". Ещё 24% опрошенных затруднились ответить. Исследование проводилось 3 июня, были опрошены 7 413 взрослых британцев. Владимир Зеленский 12 мая назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие группировки "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области. Как заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, даже если ритмичность поставок военного назначения Украине со стороны Запада и США будет восстановлена, это все равно не позволит поменять динамику на фронтах. По его оценке, положение сил Киева на фронтах неблагоприятное. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20240516/kharkov-1946463885.html

https://ria.ru/20240604/khabek-1950514064.html

россия

украина

харьковская область

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россия, украина, харьковская область, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин, вооруженные силы украины