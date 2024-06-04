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Опрос показал, сколько британцев считают, что Украина имеет преимущество - РИА Новости, 04.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:28 04.06.2024 (обновлено: 22:29 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/opros-1950528162.html
Опрос показал, сколько британцев считают, что Украина имеет преимущество
Опрос показал, сколько британцев считают, что Украина имеет преимущество - РИА Новости, 04.06.2024
Опрос показал, сколько британцев считают, что Украина имеет преимущество
Только 3% жителей Великобритании считают, что Украина имеет преимущество в конфликте с Россией, следует из результатов исследования, которое проводила компания... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T22:28
2024-06-04T22:29
специальная военная операция на украине
россия
украина
харьковская область
владимир зеленский
дмитрий песков
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Только 3% жителей Великобритании считают, что Украина имеет преимущество в конфликте с Россией, следует из результатов исследования, которое проводила компания YouGov, они опубликованы на её сайте. Респондентов попросили оценить, какое высказывание больше всего соответствует их "пониманию ситуации" вокруг Украины. По итогам исследования, только 3% выбрали вариант "Украина имеет преимущество". Вместе с этим 41% считают, что им обладает именно Россия, а 32% выбрали ответ "никакая из сторон". Ещё 24% опрошенных затруднились ответить. Исследование проводилось 3 июня, были опрошены 7 413 взрослых британцев. Владимир Зеленский 12 мая назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие группировки "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области. Как заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, даже если ритмичность поставок военного назначения Украине со стороны Запада и США будет восстановлена, это все равно не позволит поменять динамику на фронтах. По его оценке, положение сил Киева на фронтах неблагоприятное. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20240516/kharkov-1946463885.html
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россия, украина, харьковская область, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Харьковская область, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Опрос показал, сколько британцев считают, что Украина имеет преимущество

Опрос: только 3% британцев считают, что Украина имеет преимущество в конфликте

© AP Photo / Kirsty WigglesworthПрохожие на Вестминстерском мосту в Лондоне
Прохожие на Вестминстерском мосту в Лондоне - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Прохожие на Вестминстерском мосту в Лондоне . Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Только 3% жителей Великобритании считают, что Украина имеет преимущество в конфликте с Россией, следует из результатов исследования, которое проводила компания YouGov, они опубликованы на её сайте.
Респондентов попросили оценить, какое высказывание больше всего соответствует их "пониманию ситуации" вокруг Украины.
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По итогам исследования, только 3% выбрали вариант "Украина имеет преимущество". Вместе с этим 41% считают, что им обладает именно Россия, а 32% выбрали ответ "никакая из сторон". Ещё 24% опрошенных затруднились ответить.
Исследование проводилось 3 июня, были опрошены 7 413 взрослых британцев.
Владимир Зеленский 12 мая назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие группировки "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области.
Как заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, даже если ритмичность поставок военного назначения Украине со стороны Запада и США будет восстановлена, это все равно не позволит поменять динамику на фронтах. По его оценке, положение сил Киева на фронтах неблагоприятное.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаХарьковская областьВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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