Опрос показал, сколько британцев считают, что Украина имеет преимущество
Опрос: только 3% британцев считают, что Украина имеет преимущество в конфликте
© AP Photo / Kirsty WigglesworthПрохожие на Вестминстерском мосту в Лондоне
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Прохожие на Вестминстерском мосту в Лондоне . Архивное фото
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Только 3% жителей Великобритании считают, что Украина имеет преимущество в конфликте с Россией, следует из результатов исследования, которое проводила компания YouGov, они опубликованы на её сайте.
Респондентов попросили оценить, какое высказывание больше всего соответствует их "пониманию ситуации" вокруг Украины.
По итогам исследования, только 3% выбрали вариант "Украина имеет преимущество". Вместе с этим 41% считают, что им обладает именно Россия, а 32% выбрали ответ "никакая из сторон". Ещё 24% опрошенных затруднились ответить.
Исследование проводилось 3 июня, были опрошены 7 413 взрослых британцев.
Владимир Зеленский 12 мая назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие группировки "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области.
Как заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, даже если ритмичность поставок военного назначения Украине со стороны Запада и США будет восстановлена, это все равно не позволит поменять динамику на фронтах. По его оценке, положение сил Киева на фронтах неблагоприятное.
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