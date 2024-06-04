https://ria.ru/20240604/opasnost-1950305588.html

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 04.06.2024

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

Ракетная опасность отменена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T04:21

2024-06-04T04:21

2024-06-04T04:26

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

белгородская область

безопасность

россия

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938232874_4:0:1920:1078_1920x0_80_0_0_f38683da0c31820cd33d35a9b5bab006.jpg

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Ракетная опасность была объявлена во вторник утром, в 3.42 мск."Город Белгород и Белгородский район - отбой ракетной опасности", - написал Гладков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

белгородский район

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгород, белгородский район, белгородская область, безопасность, россия, вячеслав гладков