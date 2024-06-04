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В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 04.06.2024
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T04:21
2024-06-04T04:21
2024-06-04T04:26
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Ракетная опасность была объявлена во вторник утром, в 3.42 мск."Город Белгород и Белгородский район - отбой ракетной опасности", - написал Гладков.
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Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Белгородская область, Безопасность, Россия, Вячеслав Гладков
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
Гладков: в Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность