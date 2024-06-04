Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
"Страна": в Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги
© ДСНС України у Харківській областіСотрудники экстренной службы Украины
© ДСНС України у Харківській області
Сотрудники экстренной службы Украины. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Взрыв прогремел в Одессе на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале.
Ранее во вторник воздушную тревогу объявили в ряде регионов Украины, в том числе в Одесской области. Сигнал тревоги звучит до сих пор.
"Сообщают о взрыве в Одессе. Паблики писали о ракетном пуске", - говорится в сообщении, опубликованном.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ
17 января, 02:54