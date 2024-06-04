https://ria.ru/20240604/odessa-1950328306.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе - РИА Новости, 04.06.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе

Взрыв прогремел в Одессе на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T10:03

2024-06-04T10:03

2024-06-04T10:03

специальная военная операция на украине

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дмитрий песков

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Взрыв прогремел в Одессе на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале. Ранее во вторник воздушную тревогу объявили в ряде регионов Украины, в том числе в Одесской области. Сигнал тревоги звучит до сих пор. "Сообщают о взрыве в Одессе. Паблики писали о ракетном пуске", - говорится в сообщении, опубликованном. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240604/obstrely-1950324034.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, одесса, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины