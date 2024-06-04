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Украинские СМИ сообщили об обысках в здании Киевской горадминистрации - РИА Новости, 04.06.2024
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16:55 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/obyski-1950457464.html
Украинские СМИ сообщили об обысках в здании Киевской горадминистрации
Украинские СМИ сообщили об обысках в здании Киевской горадминистрации - РИА Новости, 04.06.2024
Украинские СМИ сообщили об обысках в здании Киевской горадминистрации
Обыски проводятся во вторник в здании Киевской городской администрации, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале со ссылкой на источники в... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T16:55
2024-06-04T16:55
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Обыски проводятся во вторник в здании Киевской городской администрации, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале со ссылкой на источники в администрации. "В здании Киевской городской администрации проводят обыски", - говорится в сообщении "Общественного". У кого именно проводят обыск, не уточняется.
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в мире, украина, киев
В мире, Украина, Киев
Украинские СМИ сообщили об обысках в здании Киевской горадминистрации

"Общественное": в здании Киевской городской администрации проводятся обыски

© Фото : Національна поліція УкраїниСотрудники полиции Украины в Киеве
Сотрудники полиции Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© Фото : Національна поліція України
Сотрудники полиции Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Обыски проводятся во вторник в здании Киевской городской администрации, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале со ссылкой на источники в администрации.
«
"В здании Киевской городской администрации проводят обыски", - говорится в сообщении "Общественного".
У кого именно проводят обыск, не уточняется.
Служба безопасности Украины проводит обыск у руководства города Мукачево. 10 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
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