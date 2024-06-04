https://ria.ru/20240604/obyski-1950457464.html

Украинские СМИ сообщили об обысках в здании Киевской горадминистрации

Украинские СМИ сообщили об обысках в здании Киевской горадминистрации - РИА Новости, 04.06.2024

Украинские СМИ сообщили об обысках в здании Киевской горадминистрации

Обыски проводятся во вторник в здании Киевской городской администрации, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале со ссылкой на источники в... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T16:55

2024-06-04T16:55

2024-06-04T16:55

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украина

киев

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Обыски проводятся во вторник в здании Киевской городской администрации, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале со ссылкой на источники в администрации. "В здании Киевской городской администрации проводят обыски", - говорится в сообщении "Общественного". У кого именно проводят обыск, не уточняется.

https://ria.ru/20231010/mukachevo-1901767440.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, киев