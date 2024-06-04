https://ria.ru/20240604/obyski-1950457464.html
Украинские СМИ сообщили об обысках в здании Киевской горадминистрации
Украинские СМИ сообщили об обысках в здании Киевской горадминистрации - РИА Новости, 04.06.2024
Украинские СМИ сообщили об обысках в здании Киевской горадминистрации
Обыски проводятся во вторник в здании Киевской городской администрации, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале со ссылкой на источники в... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T16:55
2024-06-04T16:55
2024-06-04T16:55
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Обыски проводятся во вторник в здании Киевской городской администрации, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале со ссылкой на источники в администрации. "В здании Киевской городской администрации проводят обыски", - говорится в сообщении "Общественного". У кого именно проводят обыск, не уточняется.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев
Украинские СМИ сообщили об обысках в здании Киевской горадминистрации
"Общественное": в здании Киевской городской администрации проводятся обыски
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости.
Обыски проводятся во вторник в здании Киевской городской администрации, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале
со ссылкой на источники в администрации.
«
"В здании Киевской городской администрации проводят обыски", - говорится в сообщении "Общественного".
У кого именно проводят обыск, не уточняется.