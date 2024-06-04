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ВСУ выпустили 13 снарядов по Донецку - РИА Новости, 04.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:35 04.06.2024 (обновлено: 07:38 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/obstrely-1950313088.html
ВСУ выпустили 13 снарядов по Донецку
ВСУ выпустили 13 снарядов по Донецку - РИА Новости, 04.06.2024
ВСУ выпустили 13 снарядов по Донецку
Украинские войска во вторник утром выпустили 13 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Кировскому и Петровскому районам Донецка, сообщает в... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T07:35
2024-06-04T07:38
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
происшествия
россия
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска во вторник утром выпустили 13 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Кировскому и Петровскому районам Донецка, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 05.15 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 06.40 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Кроме того, сообщается, что позже украинские войска выпустили еще семь снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240604/obstrely-1950310916.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, нато, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Происшествия, Россия
ВСУ выпустили 13 снарядов по Донецку

СЦКК ДНР: украинские войска выпустили 13 снарядов натовского калибра по Донецку

© фото очевидцаПоследствия попадания снаряда в квартиру жилого дома в Донецке
Последствия попадания снаряда в квартиру жилого дома в Донецке
© фото очевидца
Последствия попадания снаряда в квартиру жилого дома в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска во вторник утром выпустили 13 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Кировскому и Петровскому районам Донецка, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 05.15 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 06.40 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
Место сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата со стороны ВСУ в поселке Зайцево в Никитовском районе Горловки
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку
06:47
Кроме того, сообщается, что позже украинские войска выпустили еще семь снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТОПроисшествияРоссия
 
 
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