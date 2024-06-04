https://ria.ru/20240604/obstrely-1950297719.html
ВСУ за сутки 39 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 39 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 04.06.2024
ВСУ за сутки 39 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 39 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 113 боеприпасов, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T00:47
2024-06-04T00:47
2024-06-04T00:47
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 39 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 113 боеприпасов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Тридцать девять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Девятнадцать обстрелов - на Донецком направлении. Девятнадцать обстрелов - на Горловском направлении. Один обстрел - на Волновахском направлении", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что всего было выпущено 113 боеприпасов. По данным представительства, один мирный житель погиб, шесть человек получили ранения различной степени тяжести. В предыдущие сутки было зафиксировано 35 обстрелов.
https://ria.ru/20240603/ukraina-1950278202.html
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донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия, Россия
ВСУ за сутки 39 раз обстреляли территорию ДНР
СЦКК: ВСУ за сутки 39 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 113 боеприпасов