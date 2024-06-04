https://ria.ru/20240604/netaylovo-1950306766.html
Штурмовики дважды водружали флаг при освобождении села Нетайлово
Штурмовики дважды водружали флаг при освобождении села Нетайлово - РИА Новости, 04.06.2024
Штурмовики дважды водружали флаг при освобождении села Нетайлово
Военнослужащие 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса "Южной" группировки войск при освобождении территории населённого пункта РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T05:03
2024-06-04T05:03
2024-06-04T08:41
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Военнослужащие 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса "Южной" группировки войск при освобождении территории населённого пункта Нетайлово в ДНР и захвате здания администрации дважды водружали флаг своего подразделения, следует из видео, предоставленного Министерством обороны. При освобождении Нетайлово штурмовые отряды заходили со стороны ранее освобожденного населённого пункта Первомайское. Пехота, используя тактику скрытого передвижения малыми группами, при поддержке бронетехники и БпЛА заняли позиции ВСУ: в ходе боя выбили противника из окопов и блиндажей. Провели зачистку местности. После зачистки крайней улицы села Нетайлово, водрузили флаг на здании администрации. "Поставили флаг батальона "Сомали", первым же БпЛА его снесли, раскопал, поднял, опять ещё выше поставил... Спасибо командирам – вели нас хорошо, заняли здание администрации, дальше продвинулись" - рассказал заместитель командира штурмового взвода с позывным "Газ" на видео от Министерства обороны. Как считает штурмовик, водружение флага на вновь освобожденных территориях и в населённых пунктах важно не только для военных, но для всех, поскольку это укрепляет боевой дух. "Поднятие флага это уже что-то означает. Флаг - это значит флаг. Флаг - это победа!" - подытожил боец. Российские военные 27 мая взяли под контроль населённые пункты Ивановка в Харьковской области и Нетайлово в ДНР, сообщало Минобороны РФ.
https://ria.ru/20240604/video-1950302392.html
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Российские штурмовики о водружении флага в Нетайлово
"Флаг – это победа!" Российским штурмовикам дважды пришлось водружать флаг на администрации Нетайлово при освобождении.
2024-06-04T05:03
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РИА Новости
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Штурмовики дважды водружали флаг при освобождении села Нетайлово
Военнослужащие 9-й бригады "Южной" группировки дважды водружали флаг в Нетайлово
ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Военнослужащие 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса "Южной" группировки войск при освобождении территории населённого пункта Нетайлово в ДНР и захвате здания администрации дважды водружали флаг своего подразделения, следует из видео, предоставленного Министерством обороны.
При освобождении Нетайлово штурмовые отряды заходили со стороны ранее освобожденного населённого пункта Первомайское. Пехота, используя тактику скрытого передвижения малыми группами, при поддержке бронетехники и БпЛА заняли позиции ВСУ
: в ходе боя выбили противника из окопов и блиндажей. Провели зачистку местности. После зачистки крайней улицы села Нетайлово, водрузили флаг на здании администрации.
"Поставили флаг батальона "Сомали", первым же БпЛА его снесли, раскопал, поднял, опять ещё выше поставил... Спасибо командирам – вели нас хорошо, заняли здание администрации, дальше продвинулись" - рассказал заместитель командира штурмового взвода с позывным "Газ" на видео от Министерства обороны.
Как считает штурмовик, водружение флага на вновь освобожденных территориях и в населённых пунктах важно не только для военных, но для всех, поскольку это укрепляет боевой дух.
"Поднятие флага это уже что-то означает. Флаг - это значит флаг. Флаг - это победа!" - подытожил боец.
Российские военные 27 мая взяли под контроль населённые пункты Ивановка в Харьковской области
и Нетайлово в ДНР, сообщало Минобороны РФ
.