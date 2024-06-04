Нетаньяху обсудил с Макроном актуальный план освобождения заложников
Нетаньяху: план освобождения заложников из Газы предусматривает ликвидацию ХАМАС
© AP Photo / Ohad ZwigenbergПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 июн - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник рассказал президенту Франции Эммануэлю Макрону, что актуальный план освобождения заложников из сектора Газа предусматривает достижение Израилем всех заявленных целей войны, включая ликвидацию палестинского движения ХАМАС, сообщила канцелярия израильского премьера.
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"Премьер-министр проинформировал президента о деталях плана по освобождению заложников и подчеркнул, что этот план позволяет Израилю реализовать все поставленные им цели войны, включая ликвидацию ХАМАС. Премьер-министр подчеркнул, что это было и остается основной целью Израиля в войне наряду с освобождением заложников, и он полон решимости достичь ее", - говорится в сообщении.
По данным канцелярии, лидеры также обсудили ситуацию на израильско-ливанской границе, ход израильской операции в Рафахе, гуманитарную деятельность в секторе Газа и другие политические и правовые вопросы.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.