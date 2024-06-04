Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху обсудил с Макроном актуальный план освобождения заложников - РИА Новости, 04.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:21 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/netanyakhu-1950510094.html
Нетаньяху обсудил с Макроном актуальный план освобождения заложников
Нетаньяху обсудил с Макроном актуальный план освобождения заложников - РИА Новости, 04.06.2024
Нетаньяху обсудил с Макроном актуальный план освобождения заложников
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник рассказал президенту Франции Эммануэлю Макрону, что актуальный план освобождения заложников из сектора Газа... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T20:21
2024-06-04T20:21
в мире
израиль
рафах (провинция)
франция
биньямин нетаньяху
эммануэль макрон
хамас
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933926170_46:684:2471:2048_1920x0_80_0_0_0ea981f95919282fae03a41d959e7ceb.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 июн - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник рассказал президенту Франции Эммануэлю Макрону, что актуальный план освобождения заложников из сектора Газа предусматривает достижение Израилем всех заявленных целей войны, включая ликвидацию палестинского движения ХАМАС, сообщила канцелярия израильского премьера. "Премьер-министр проинформировал президента о деталях плана по освобождению заложников и подчеркнул, что этот план позволяет Израилю реализовать все поставленные им цели войны, включая ликвидацию ХАМАС. Премьер-министр подчеркнул, что это было и остается основной целью Израиля в войне наряду с освобождением заложников, и он полон решимости достичь ее", - говорится в сообщении. По данным канцелярии, лидеры также обсудили ситуацию на израильско-ливанской границе, ход израильской операции в Рафахе, гуманитарную деятельность в секторе Газа и другие политические и правовые вопросы. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240604/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240603/gaza-1950211459.html
израиль
рафах (провинция)
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933926170_348:521:2383:2048_1920x0_80_0_0_53bbb1171b53c30d7514af50f1c73a03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, рафах (провинция), франция, биньямин нетаньяху, эммануэль макрон, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Франция, Биньямин Нетаньяху, Эммануэль Макрон, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Нетаньяху обсудил с Макроном актуальный план освобождения заложников

Нетаньяху: план освобождения заложников из Газы предусматривает ликвидацию ХАМАС

© AP Photo / Ohad ZwigenbergПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 июн - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник рассказал президенту Франции Эммануэлю Макрону, что актуальный план освобождения заложников из сектора Газа предусматривает достижение Израилем всех заявленных целей войны, включая ликвидацию палестинского движения ХАМАС, сообщила канцелярия израильского премьера.
«
"Премьер-министр проинформировал президента о деталях плана по освобождению заложников и подчеркнул, что этот план позволяет Израилю реализовать все поставленные им цели войны, включая ликвидацию ХАМАС. Премьер-министр подчеркнул, что это было и остается основной целью Израиля в войне наряду с освобождением заложников, и он полон решимости достичь ее", - говорится в сообщении.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
По данным канцелярии, лидеры также обсудили ситуацию на израильско-ливанской границе, ход израильской операции в Рафахе, гуманитарную деятельность в секторе Газа и другие политические и правовые вопросы.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Нетаньяху заявил о готовности прервать операцию в секторе Газа на 42 дня
3 июня, 16:06
 
В миреИзраильРафах (провинция)ФранцияБиньямин НетаньяхуЭммануэль МакронХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала