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Цена нефти марки Brent опустилась ниже 78 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 78 долларов за баррель - РИА Новости, 04.06.2024
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 78 долларов за баррель
Мировые цены на нефть снижаются на 0,36%, стоимость барреля марки Brent опустилась ниже 78 долларов впервые с начала февраля, следует из данных торгов. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T04:49
2024-06-04T04:49
2024-06-04T04:49
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются на 0,36%, стоимость барреля марки Brent опустилась ниже 78 долларов впервые с начала февраля, следует из данных торгов.По состоянию на 4.39 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,36%, до 77,84 доллара за баррель, впервые с 6 февраля она находится ниже 78 долларов. Июльские фьючерсы на WTI дешевели на 0,74%, до 73,67 доллара.
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brent, цены на нефть, в мире
Brent, Цены на нефть, В мире
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 78 долларов за баррель
Цена нефти Brent опустилась ниже 78 долларов за баррель впервые с 6 февраля