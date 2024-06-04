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Цена нефти марки Brent опустилась ниже 78 долларов за баррель - РИА Новости, 04.06.2024
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04:49 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/neft-1950306450.html
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 78 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 78 долларов за баррель - РИА Новости, 04.06.2024
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 78 долларов за баррель
Мировые цены на нефть снижаются на 0,36%, стоимость барреля марки Brent опустилась ниже 78 долларов впервые с начала февраля, следует из данных торгов. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T04:49
2024-06-04T04:49
brent
цены на нефть
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются на 0,36%, стоимость барреля марки Brent опустилась ниже 78 долларов впервые с начала февраля, следует из данных торгов.По состоянию на 4.39 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,36%, до 77,84 доллара за баррель, впервые с 6 февраля она находится ниже 78 долларов. Июльские фьючерсы на WTI дешевели на 0,74%, до 73,67 доллара.
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brent, цены на нефть, в мире
Brent, Цены на нефть, В мире
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 78 долларов за баррель

Цена нефти Brent опустилась ниже 78 долларов за баррель впервые с 6 февраля

© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Нефтяная качалка. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются на 0,36%, стоимость барреля марки Brent опустилась ниже 78 долларов впервые с начала февраля, следует из данных торгов.
По состоянию на 4.39 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,36%, до 77,84 доллара за баррель, впервые с 6 февраля она находится ниже 78 долларов. Июльские фьючерсы на WTI дешевели на 0,74%, до 73,67 доллара.
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
Мировые цены на нефть снижаются на фоне роста запасов в США
24 мая, 14:23
 
BrentЦены на нефтьВ мире
 
 
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