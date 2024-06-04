https://ria.ru/20240604/neft-1950306450.html

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 78 долларов за баррель

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 78 долларов за баррель - РИА Новости, 04.06.2024

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 78 долларов за баррель

Мировые цены на нефть снижаются на 0,36%, стоимость барреля марки Brent опустилась ниже 78 долларов впервые с начала февраля, следует из данных торгов. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T04:49

2024-06-04T04:49

2024-06-04T04:49

brent

цены на нефть

в мире

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются на 0,36%, стоимость барреля марки Brent опустилась ниже 78 долларов впервые с начала февраля, следует из данных торгов.По состоянию на 4.39 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,36%, до 77,84 доллара за баррель, впервые с 6 февраля она находится ниже 78 долларов. Июльские фьючерсы на WTI дешевели на 0,74%, до 73,67 доллара.

https://ria.ru/20240524/neft-1948129180.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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