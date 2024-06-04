https://ria.ru/20240604/naznachenie-1950534897.html

Племянник Кадырова стал министром транспорта и связи Чечни

Племянник Кадырова стал министром транспорта и связи Чечни - РИА Новости, 04.06.2024

Племянник Кадырова стал министром транспорта и связи Чечни

Племянник главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Черхигов назначен на должность министра транспорта, связи и цифрового развития Чечни, сообщил глава республики в... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T23:55

2024-06-04T23:55

2024-06-04T23:55

политика

рамзан кадыров

магомед даудов

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ГРОЗНЫЙ, 4 июн - РИА Новости. Племянник главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Черхигов назначен на должность министра транспорта, связи и цифрового развития Чечни, сообщил глава республики в Telegram-канале. Отец Адама Черхигова - Рамзан Черхигов - занимал должность министра транспорта, связи и цифрового развития Чечни с 2007 года. "В кабинете министров и правительстве ЧР произведены небольшие кадровые и структурные изменения. Министром транспорта, связи и цифрового развития ЧР вместо Рамзана Черхигова назначен Адам Черхигов. Об этом на совещании с членами правительства сообщил … председатель правительства ЧР Магомед Даудов", - написал Кадыров.Ранее Адам Черхигов занимал должность председателя комитета правительства Чечни по дошкольному образованию. По словам Кадырова, новый министр является достойным членом команды, основанной первым президентом республики Ахматом-Хаджи Кадыровым и несмотря на молодой возраст обладает большим опытом работы на руководящих должностях и профессиональными навыками.

https://ria.ru/20240521/naznachenie-1947525818.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, рамзан кадыров, магомед даудов