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Племянник Кадырова стал министром транспорта и связи Чечни - РИА Новости, 04.06.2024
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23:55 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/naznachenie-1950534897.html
Племянник Кадырова стал министром транспорта и связи Чечни
Племянник Кадырова стал министром транспорта и связи Чечни - РИА Новости, 04.06.2024
Племянник Кадырова стал министром транспорта и связи Чечни
Племянник главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Черхигов назначен на должность министра транспорта, связи и цифрового развития Чечни, сообщил глава республики в... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T23:55
2024-06-04T23:55
политика
рамзан кадыров
магомед даудов
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ГРОЗНЫЙ, 4 июн - РИА Новости. Племянник главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Черхигов назначен на должность министра транспорта, связи и цифрового развития Чечни, сообщил глава республики в Telegram-канале. Отец Адама Черхигова - Рамзан Черхигов - занимал должность министра транспорта, связи и цифрового развития Чечни с 2007 года. "В кабинете министров и правительстве ЧР произведены небольшие кадровые и структурные изменения. Министром транспорта, связи и цифрового развития ЧР вместо Рамзана Черхигова назначен Адам Черхигов. Об этом на совещании с членами правительства сообщил … председатель правительства ЧР Магомед Даудов", - написал Кадыров.Ранее Адам Черхигов занимал должность председателя комитета правительства Чечни по дошкольному образованию. По словам Кадырова, новый министр является достойным членом команды, основанной первым президентом республики Ахматом-Хаджи Кадыровым и несмотря на молодой возраст обладает большим опытом работы на руководящих должностях и профессиональными навыками.
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политика, рамзан кадыров, магомед даудов
Политика, Рамзан Кадыров, Магомед Даудов
Племянник Кадырова стал министром транспорта и связи Чечни

Племянник Кадырова Адам Черхигов возглавил министерство транспорта и связи Чечни

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкНочной Грозный, вид на небоскребы и мечеть "Сердце Чечни", Чеченская Республика
Ночной Грозный, вид на небоскребы и мечеть Сердце Чечни, Чеченская Республика - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Ночной Грозный, вид на небоскребы и мечеть "Сердце Чечни", Чеченская Республика. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 4 июн - РИА Новости. Племянник главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Черхигов назначен на должность министра транспорта, связи и цифрового развития Чечни, сообщил глава республики в Telegram-канале.
Отец Адама Черхигова - Рамзан Черхигов - занимал должность министра транспорта, связи и цифрового развития Чечни с 2007 года.
«
"В кабинете министров и правительстве ЧР произведены небольшие кадровые и структурные изменения. Министром транспорта, связи и цифрового развития ЧР вместо Рамзана Черхигова назначен Адам Черхигов. Об этом на совещании с членами правительства сообщил … председатель правительства ЧР Магомед Даудов", - написал Кадыров.
Ранее Адам Черхигов занимал должность председателя комитета правительства Чечни по дошкольному образованию. По словам Кадырова, новый министр является достойным членом команды, основанной первым президентом республики Ахматом-Хаджи Кадыровым и несмотря на молодой возраст обладает большим опытом работы на руководящих должностях и профессиональными навыками.
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