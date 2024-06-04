Племянник Кадырова стал министром транспорта и связи Чечни
Племянник Кадырова Адам Черхигов возглавил министерство транспорта и связи Чечни
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Ночной Грозный, вид на небоскребы и мечеть "Сердце Чечни", Чеченская Республика. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 4 июн - РИА Новости. Племянник главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Черхигов назначен на должность министра транспорта, связи и цифрового развития Чечни, сообщил глава республики в Telegram-канале.
Отец Адама Черхигова - Рамзан Черхигов - занимал должность министра транспорта, связи и цифрового развития Чечни с 2007 года.
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"В кабинете министров и правительстве ЧР произведены небольшие кадровые и структурные изменения. Министром транспорта, связи и цифрового развития ЧР вместо Рамзана Черхигова назначен Адам Черхигов. Об этом на совещании с членами правительства сообщил … председатель правительства ЧР Магомед Даудов", - написал Кадыров.
Ранее Адам Черхигов занимал должность председателя комитета правительства Чечни по дошкольному образованию. По словам Кадырова, новый министр является достойным членом команды, основанной первым президентом республики Ахматом-Хаджи Кадыровым и несмотря на молодой возраст обладает большим опытом работы на руководящих должностях и профессиональными навыками.
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