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Орбан заявил о риске вовлечения НАТО в конфликт на Украине - РИА Новости, 04.06.2024
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10:02 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/nato-1950328018.html
Орбан заявил о риске вовлечения НАТО в конфликт на Украине
Орбан заявил о риске вовлечения НАТО в конфликт на Украине - РИА Новости, 04.06.2024
Орбан заявил о риске вовлечения НАТО в конфликт на Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью итальянской газете Giornale, что снятие ограничений на удары западным оружием по объектам в России с... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T10:02
2024-06-04T10:02
в мире
россия
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РИМ, 4 июн – РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью итальянской газете Giornale, что снятие ограничений на удары западным оружием по объектам в России с территории Украины угрожает и реакцией со стороны Москвы, и вовлечением НАТО в конфликт. "Если мы позволим Украине с оружием, которое поставляет еще и Италия, наносить удары по России, это будет иметь последствия с сильной реакцией России, и риск вовлечения НАТО окажется в одном шаге", - сказал Орбан. Венгерский лидер подчеркнул, что на Украине есть представители венгерского меньшинства, поэтому Венгрия является "единственной страной ЕС, граждане которой гибнут на Украине". В связи с этим он отметил, что необходимо "задаться вопросом, как действовать: либо изолировать конфликт и найти дипломатический путь, либо углубляться в войну". Орбан добавил, что европейская стратегия по Украине "тактически провальна". "Мы не осознаём, что играем с огнем. Идея Евросоюза родилась на основе мирного проекта, после Второй мировой войны Европа осознала, что еще одной войны она не переживет. Нам следует задаться вопросом, в чем заключаются стратегические интересы Европы, и попросить о прекращении огня. Все это неправильно, и общественное мнение хочет мира, а не войны, она не политическая игра", - заявил Орбан. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что некоторые союзники, включая Великобританию, поставляли Украине свое оружие "безо всяких ограничений" на фоне идущих обсуждений о допустимости снятия странами альянса ограничений для Киева на использование западного оружия для ударов по российской территории. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
https://ria.ru/20240604/konfrontatsiya-1950310545.html
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в мире, россия, украина, венгрия, виктор орбан, йенс столтенберг, владимир путин, нато, евросоюз, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Венгрия, Виктор Орбан, Йенс Столтенберг, Владимир Путин, НАТО, Евросоюз, Вооруженные силы Украины
Орбан заявил о риске вовлечения НАТО в конфликт на Украине

Орбан: снятие ограничений на удары по объектам в России грозит реакцией Москвы

© AP Photo / Armando BabaniНАТО
НАТО - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© AP Photo / Armando Babani
НАТО. Архивное фото
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РИМ, 4 июн – РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью итальянской газете Giornale, что снятие ограничений на удары западным оружием по объектам в России с территории Украины угрожает и реакцией со стороны Москвы, и вовлечением НАТО в конфликт.
"Если мы позволим Украине с оружием, которое поставляет еще и Италия, наносить удары по России, это будет иметь последствия с сильной реакцией России, и риск вовлечения НАТО окажется в одном шаге", - сказал Орбан.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Экс-замгенсека НАТО оценила вероятность прямой конфронтации с Россией
06:34
Венгерский лидер подчеркнул, что на Украине есть представители венгерского меньшинства, поэтому Венгрия является "единственной страной ЕС, граждане которой гибнут на Украине". В связи с этим он отметил, что необходимо "задаться вопросом, как действовать: либо изолировать конфликт и найти дипломатический путь, либо углубляться в войну".
Орбан добавил, что европейская стратегия по Украине "тактически провальна". "Мы не осознаём, что играем с огнем. Идея Евросоюза родилась на основе мирного проекта, после Второй мировой войны Европа осознала, что еще одной войны она не переживет. Нам следует задаться вопросом, в чем заключаются стратегические интересы Европы, и попросить о прекращении огня. Все это неправильно, и общественное мнение хочет мира, а не войны, она не политическая игра", - заявил Орбан.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что некоторые союзники, включая Великобританию, поставляли Украине свое оружие "безо всяких ограничений" на фоне идущих обсуждений о допустимости снятия странами альянса ограничений для Киева на использование западного оружия для ударов по российской территории. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
Орбан предупредил о худшем сценарии с ядерным оружием
26 мая, 23:32
 
В миреРоссияУкраинаВенгрияВиктор ОрбанЙенс СтолтенбергВладимир ПутинНАТОЕвросоюзВооруженные силы Украины
 
 
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