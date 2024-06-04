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Более 200 килограммов гашиша пытались ввезти в Россию из Грузии - РИА Новости, 04.06.2024
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15:59 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/narkotiki-1950440185.html
Более 200 килограммов гашиша пытались ввезти в Россию из Грузии
Более 200 килограммов гашиша пытались ввезти в Россию из Грузии - РИА Новости, 04.06.2024
Более 200 килограммов гашиша пытались ввезти в Россию из Грузии
Более 200 килограммов гашиша, который пытались ввезти в Россию из Грузии, обнаружено в грузовике на пункте пропуска Верхний Ларс, сообщает ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T15:59
2024-06-04T15:59
происшествия
россия
грузия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Более 200 килограммов гашиша, который пытались ввезти в Россию из Грузии, обнаружено в грузовике на пункте пропуска Верхний Ларс, сообщает ЦОС ФСБ РФ. "Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по республике Северная Осетия-Алания во взаимодействии с Северо-Осетинской таможней... пресечена попытка ввоза в РФ наркотических средств в особо крупном размере. В пункте пропуска Верхний Ларс в оборудованном тайнике грузового транспортного средства обнаружено 2112 брикетов с наркотическим средством гашиш массой более 200 килограммов", - говорится в сообщении. По данному факту проводится проверка.
https://ria.ru/20240514/arest-1945943160.html
россия
грузия
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4.7
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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353
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Пресечение ввоза в Россию наркотических средств в особо крупном размере
Официальное сообщение и видео ЦОС ФСБ России о пресечении попытки ввоза в Российскую Федерацию наркотических средств в особо крупном размере.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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происшествия, россия, грузия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Грузия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Более 200 килограммов гашиша пытались ввезти в Россию из Грузии

Пограничники нашли в грузовике на КПП Верхний Ларс более 200 килограммов гашиша

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Более 200 килограммов гашиша, который пытались ввезти в Россию из Грузии, обнаружено в грузовике на пункте пропуска Верхний Ларс, сообщает ЦОС ФСБ РФ.
"Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по республике Северная Осетия-Алания во взаимодействии с Северо-Осетинской таможней... пресечена попытка ввоза в РФ наркотических средств в особо крупном размере. В пункте пропуска Верхний Ларс в оборудованном тайнике грузового транспортного средства обнаружено 2112 брикетов с наркотическим средством гашиш массой более 200 килограммов", - говорится в сообщении.
По данному факту проводится проверка.
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ПроисшествияРоссияГрузияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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