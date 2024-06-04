https://ria.ru/20240604/narkotiki-1950440185.html

Более 200 килограммов гашиша пытались ввезти в Россию из Грузии

Более 200 килограммов гашиша пытались ввезти в Россию из Грузии - РИА Новости, 04.06.2024

Более 200 килограммов гашиша пытались ввезти в Россию из Грузии

Более 200 килограммов гашиша, который пытались ввезти в Россию из Грузии, обнаружено в грузовике на пункте пропуска Верхний Ларс, сообщает ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T15:59

2024-06-04T15:59

2024-06-04T15:59

происшествия

россия

грузия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Более 200 килограммов гашиша, который пытались ввезти в Россию из Грузии, обнаружено в грузовике на пункте пропуска Верхний Ларс, сообщает ЦОС ФСБ РФ. "Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по республике Северная Осетия-Алания во взаимодействии с Северо-Осетинской таможней... пресечена попытка ввоза в РФ наркотических средств в особо крупном размере. В пункте пропуска Верхний Ларс в оборудованном тайнике грузового транспортного средства обнаружено 2112 брикетов с наркотическим средством гашиш массой более 200 килограммов", - говорится в сообщении. По данному факту проводится проверка.

https://ria.ru/20240514/arest-1945943160.html

россия

грузия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пресечение ввоза в Россию наркотических средств в особо крупном размере Официальное сообщение и видео ЦОС ФСБ России о пресечении попытки ввоза в Российскую Федерацию наркотических средств в особо крупном размере. 2024-06-04T15:59 true PT1M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, грузия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)