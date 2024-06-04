https://ria.ru/20240604/narkotiki-1950440185.html
Более 200 килограммов гашиша пытались ввезти в Россию из Грузии
Более 200 килограммов гашиша пытались ввезти в Россию из Грузии - РИА Новости, 04.06.2024
Более 200 килограммов гашиша пытались ввезти в Россию из Грузии
Более 200 килограммов гашиша, который пытались ввезти в Россию из Грузии, обнаружено в грузовике на пункте пропуска Верхний Ларс, сообщает ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T15:59
2024-06-04T15:59
2024-06-04T15:59
происшествия
россия
грузия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Более 200 килограммов гашиша, который пытались ввезти в Россию из Грузии, обнаружено в грузовике на пункте пропуска Верхний Ларс, сообщает ЦОС ФСБ РФ. "Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по республике Северная Осетия-Алания во взаимодействии с Северо-Осетинской таможней... пресечена попытка ввоза в РФ наркотических средств в особо крупном размере. В пункте пропуска Верхний Ларс в оборудованном тайнике грузового транспортного средства обнаружено 2112 брикетов с наркотическим средством гашиш массой более 200 килограммов", - говорится в сообщении. По данному факту проводится проверка.
https://ria.ru/20240514/arest-1945943160.html
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грузия
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950330013_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6ebe895aa8d95b6a8744383078bd0fc2.jpg
Пресечение ввоза в Россию наркотических средств в особо крупном размере
Официальное сообщение и видео ЦОС ФСБ России о пресечении попытки ввоза в Российскую Федерацию наркотических средств в особо крупном размере.
2024-06-04T15:59
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PT1M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, грузия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Грузия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Более 200 килограммов гашиша пытались ввезти в Россию из Грузии
Пограничники нашли в грузовике на КПП Верхний Ларс более 200 килограммов гашиша