https://ria.ru/20240604/nalogi-1950347811.html

Средства, полученные от налоговых изменений, пойдут на нацпроекты

Средства, полученные от налоговых изменений, пойдут на нацпроекты - РИА Новости, 04.06.2024

Средства, полученные от налоговых изменений, пойдут на нацпроекты

Средства, полученные от изменения налоговой системы, пойдут на национальные проекты, в первую очередь на проект "Семья", заявила первый зампред комитета ГД по... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T11:19

2024-06-04T11:19

2024-06-04T11:20

общество

татьяна буцкая

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Средства, полученные от изменения налоговой системы, пойдут на национальные проекты, в первую очередь на проект "Семья", заявила первый зампред комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. "Донастройка налоговой системы позволит направить дополнительные средства на развитие национальных проектов, и первый среди них – нацпроект "Семья", - говорится в Telegram-канале фракции "Единая Россия" со ссылкой на Буцкую. Депутат отметила, что поправки в Налоговый кодекс позволят выделить дополнительные средства на ремонт медицинских и образовательных учреждений. Средства, полученные от налогов, также будут направлены на поддержку регионов с низкой рождаемостью. "Если в семье более двух детей, и доход на семью меньше, чем полтора прожиточных минимума, то родители смогут получить налоговый вычет", - добавила она.

https://ria.ru/20240529/nalogi-1949095459.html

https://ria.ru/20240414/nalog-1939892264.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, татьяна буцкая, госдума рф, единая россия