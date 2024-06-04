https://ria.ru/20240604/nalogi-1950347811.html
Средства, полученные от налоговых изменений, пойдут на нацпроекты
Средства, полученные от налоговых изменений, пойдут на нацпроекты - РИА Новости, 04.06.2024
Средства, полученные от налоговых изменений, пойдут на нацпроекты
Средства, полученные от изменения налоговой системы, пойдут на национальные проекты, в первую очередь на проект "Семья", заявила первый зампред комитета ГД по... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T11:19
2024-06-04T11:19
2024-06-04T11:20
общество
татьяна буцкая
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Средства, полученные от изменения налоговой системы, пойдут на национальные проекты, в первую очередь на проект "Семья", заявила первый зампред комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. "Донастройка налоговой системы позволит направить дополнительные средства на развитие национальных проектов, и первый среди них – нацпроект "Семья", - говорится в Telegram-канале фракции "Единая Россия" со ссылкой на Буцкую. Депутат отметила, что поправки в Налоговый кодекс позволят выделить дополнительные средства на ремонт медицинских и образовательных учреждений. Средства, полученные от налогов, также будут направлены на поддержку регионов с низкой рождаемостью. "Если в семье более двух детей, и доход на семью меньше, чем полтора прожиточных минимума, то родители смогут получить налоговый вычет", - добавила она.
https://ria.ru/20240529/nalogi-1949095459.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, татьяна буцкая, госдума рф, единая россия
Общество, Татьяна Буцкая, Госдума РФ, Единая Россия
Средства, полученные от налоговых изменений, пойдут на нацпроекты
Буцкая: средства, полученные от налоговых изменений, пойдут на нацпроект "Семья"