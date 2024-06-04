В ДНР заочно осудили наемника из нацбатальона "Азов"*
В ДНР заочно приговорили британского наемника из нацбатальона "Азов" к 14 годам
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам заключения наемника из Великобритании, который вступил в националистический полк "Азов"* и воевал против Вооруженных сил России, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 50-летнего гражданина Королевства Великобритании и Северной Ирландии Марка Джона Эйреса. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - говорится в сообщении.
Как было установлено в суде, с 1 марта 2022 по 15 марта 2024 года Эйрес прибыл на территорию Украины, добровольно вступил в отдельный отряд специального назначения "Азов"* в качестве наемника и дал согласие на участие в боевых действиях против вооруженных сил ДНР, ЛНР и России. Позже он вступил в 28-ю отдельную механизированную бригаду имени "рыцарей Зимнего похода", получив за это вознаграждение – более 1,8 миллиона рублей.
Как уточнили в СК РФ, Эйрес на Украине прошел военную подготовку, направленную на получение навыков обращения с боевым оружием. Следствием была установлена и доказана причастность Эйреса к совершению инкриминируемого преступления. В ходе предварительного следствия допрошены свидетели, которые полностью подтвердили вину фигуранта. Он был объявлен в международный розыск.
"Суд заочно приговорил Эйреса к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе Генпрокуратуры.
* Террористическая организация, запрещена в России