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В ДНР заочно осудили наемника из нацбатальона "Азов"* - РИА Новости, 04.06.2024
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15:25 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/naemnik-1950430361.html
В ДНР заочно осудили наемника из нацбатальона "Азов"*
В ДНР заочно осудили наемника из нацбатальона "Азов"* - РИА Новости, 04.06.2024
В ДНР заочно осудили наемника из нацбатальона "Азов"*
Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам заключения наемника из Великобритании, который вступил в националистический полк "Азов"* и воевал против... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T15:25
2024-06-04T15:25
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам заключения наемника из Великобритании, который вступил в националистический полк "Азов"* и воевал против Вооруженных сил России, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. "Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 50-летнего гражданина Королевства Великобритании и Северной Ирландии Марка Джона Эйреса. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - говорится в сообщении. Как было установлено в суде, с 1 марта 2022 по 15 марта 2024 года Эйрес прибыл на территорию Украины, добровольно вступил в отдельный отряд специального назначения "Азов"* в качестве наемника и дал согласие на участие в боевых действиях против вооруженных сил ДНР, ЛНР и России. Позже он вступил в 28-ю отдельную механизированную бригаду имени "рыцарей Зимнего похода", получив за это вознаграждение – более 1,8 миллиона рублей. Как уточнили в СК РФ, Эйрес на Украине прошел военную подготовку, направленную на получение навыков обращения с боевым оружием. Следствием была установлена и доказана причастность Эйреса к совершению инкриминируемого преступления. В ходе предварительного следствия допрошены свидетели, которые полностью подтвердили вину фигуранта. Он был объявлен в международный розыск. "Суд заочно приговорил Эйреса к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе Генпрокуратуры.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20240517/mariupol-1946725076.html
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донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, великобритания, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, происшествия
Россия, Донецкая Народная Республика, Великобритания, Следственный комитет России (СК РФ), Генеральная прокуратура РФ, Происшествия
В ДНР заочно осудили наемника из нацбатальона "Азов"*

В ДНР заочно приговорили британского наемника из нацбатальона "Азов" к 14 годам

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам заключения наемника из Великобритании, который вступил в националистический полк "Азов"* и воевал против Вооруженных сил России, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 50-летнего гражданина Королевства Великобритании и Северной Ирландии Марка Джона Эйреса. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - говорится в сообщении.
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Как было установлено в суде, с 1 марта 2022 по 15 марта 2024 года Эйрес прибыл на территорию Украины, добровольно вступил в отдельный отряд специального назначения "Азов"* в качестве наемника и дал согласие на участие в боевых действиях против вооруженных сил ДНР, ЛНР и России. Позже он вступил в 28-ю отдельную механизированную бригаду имени "рыцарей Зимнего похода", получив за это вознаграждение – более 1,8 миллиона рублей.
Как уточнили в СК РФ, Эйрес на Украине прошел военную подготовку, направленную на получение навыков обращения с боевым оружием. Следствием была установлена и доказана причастность Эйреса к совершению инкриминируемого преступления. В ходе предварительного следствия допрошены свидетели, которые полностью подтвердили вину фигуранта. Он был объявлен в международный розыск.
"Суд заочно приговорил Эйреса к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе Генпрокуратуры.
* Террористическая организация, запрещена в России
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РоссияДонецкая Народная РеспубликаВеликобританияСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФПроисшествия
 
 
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