https://ria.ru/20240604/naemnik-1950430361.html

В ДНР заочно осудили наемника из нацбатальона "Азов"*

В ДНР заочно осудили наемника из нацбатальона "Азов"* - РИА Новости, 04.06.2024

В ДНР заочно осудили наемника из нацбатальона "Азов"*

Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам заключения наемника из Великобритании, который вступил в националистический полк "Азов"* и воевал против... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T15:25

2024-06-04T15:25

2024-06-04T15:25

россия

донецкая народная республика

великобритания

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам заключения наемника из Великобритании, который вступил в националистический полк "Азов"* и воевал против Вооруженных сил России, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. "Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 50-летнего гражданина Королевства Великобритании и Северной Ирландии Марка Джона Эйреса. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - говорится в сообщении. Как было установлено в суде, с 1 марта 2022 по 15 марта 2024 года Эйрес прибыл на территорию Украины, добровольно вступил в отдельный отряд специального назначения "Азов"* в качестве наемника и дал согласие на участие в боевых действиях против вооруженных сил ДНР, ЛНР и России. Позже он вступил в 28-ю отдельную механизированную бригаду имени "рыцарей Зимнего похода", получив за это вознаграждение – более 1,8 миллиона рублей. Как уточнили в СК РФ, Эйрес на Украине прошел военную подготовку, направленную на получение навыков обращения с боевым оружием. Следствием была установлена и доказана причастность Эйреса к совершению инкриминируемого преступления. В ходе предварительного следствия допрошены свидетели, которые полностью подтвердили вину фигуранта. Он был объявлен в международный розыск. "Суд заочно приговорил Эйреса к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе Генпрокуратуры.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20240517/mariupol-1946725076.html

https://ria.ru/20240502/sud-1943584721.html

россия

донецкая народная республика

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, донецкая народная республика, великобритания, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, происшествия