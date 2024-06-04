https://ria.ru/20240604/musor-1950485325.html

1,2 тысячи мусорных баков установят в Подмосковье в этом году

1,2 тысячи мусорных баков установят в Подмосковье в этом году - РИА Новости, 04.06.2024

1,2 тысячи мусорных баков установят в Подмосковье в этом году

С начала весны в Подмосковье установили более тысячи мусорных баков, а к 5 июня планируют установить еще 1,2 тысячи. Об этом рассказал заместитель председателя... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T18:12

2024-06-04T18:12

2024-06-04T18:12

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. С начала весны в Подмосковье установили более тысячи мусорных баков, а к 5 июня планируют установить еще 1,2 тысячи. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов, сообщил 360.ru.По словам министра, работы выполнены на 95%. Ситуация с мусорными навалами анализируется в ежедневном режиме в чат-ботах."В Подмосковье уже модернизировано более 920 зимних контейнерных площадок, а также более одной тысячи баков установлено на весенних, из них 203 в Истре, 96 – в Раменском, 87 – в Одинцово", – сказал Мурашов.С началом работ количество мусорных навалов в регионе уменьшилось на 83%."В ходе проведенных работ их количество в регионе на проблемных весенних площадках только с начала мая уменьшилось на 83%", – добавил министр.Он отметил, что больше всего мусорных баков установили в Красногорске.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)