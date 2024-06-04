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1,2 тысячи мусорных баков установят в Подмосковье в этом году - РИА Новости, 04.06.2024
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Новости Подмосковья
 
18:12 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/musor-1950485325.html
1,2 тысячи мусорных баков установят в Подмосковье в этом году
1,2 тысячи мусорных баков установят в Подмосковье в этом году - РИА Новости, 04.06.2024
1,2 тысячи мусорных баков установят в Подмосковье в этом году
С начала весны в Подмосковье установили более тысячи мусорных баков, а к 5 июня планируют установить еще 1,2 тысячи. Об этом рассказал заместитель председателя... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T18:12
2024-06-04T18:12
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. С начала весны в Подмосковье установили более тысячи мусорных баков, а к 5 июня планируют установить еще 1,2 тысячи. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов, сообщил 360.ru.По словам министра, работы выполнены на 95%. Ситуация с мусорными навалами анализируется в ежедневном режиме в чат-ботах."В Подмосковье уже модернизировано более 920 зимних контейнерных площадок, а также более одной тысячи баков установлено на весенних, из них 203 в Истре, 96 – в Раменском, 87 – в Одинцово", – сказал Мурашов.С началом работ количество мусорных навалов в регионе уменьшилось на 83%."В ходе проведенных работ их количество в регионе на проблемных весенних площадках только с начала мая уменьшилось на 83%", – добавил министр.Он отметил, что больше всего мусорных баков установили в Красногорске.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

1,2 тысячи мусорных баков установят в Подмосковье в этом году

© РИА Новости / Максим БлиновМужчина выбрасывает мусор в мусорный контейнер для смешанных отходов
Мужчина выбрасывает мусор в мусорный контейнер для смешанных отходов - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. С начала весны в Подмосковье установили более тысячи мусорных баков, а к 5 июня планируют установить еще 1,2 тысячи. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов, сообщил 360.ru.
По словам министра, работы выполнены на 95%. Ситуация с мусорными навалами анализируется в ежедневном режиме в чат-ботах.
«
"В Подмосковье уже модернизировано более 920 зимних контейнерных площадок, а также более одной тысячи баков установлено на весенних, из них 203 в Истре, 96 – в Раменском, 87 – в Одинцово", – сказал Мурашов.
С началом работ количество мусорных навалов в регионе уменьшилось на 83%.
"В ходе проведенных работ их количество в регионе на проблемных весенних площадках только с начала мая уменьшилось на 83%", – добавил министр.
Он отметил, что больше всего мусорных баков установили в Красногорске.
 
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