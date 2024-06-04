https://ria.ru/20240604/moskva-1950346825.html

В столице пройдет фестиваль "Лето в Москве. Мода и красота"

В столице пройдет фестиваль "Лето в Москве. Мода и красота" - РИА Новости, 04.06.2024

В столице пройдет фестиваль "Лето в Москве. Мода и красота"

Фестиваль "Лето в Москве. Мода и красота" пройдет на трех площадках в столице с 5 по 9 июня, сообщается на сайте мэра и правительства города. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T11:17

2024-06-04T11:17

2024-06-04T11:17

москва

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Фестиваль "Лето в Москве. Мода и красота" пройдет на трех площадках в столице с 5 по 9 июня, сообщается на сайте мэра и правительства города. "С 5 по 9 июня в столице пройдет фестиваль "Лето в Москве. Мода и красота". На трех площадках в центре города: Тверской площади, Тверском бульваре и Патриарших прудах гостей ждут мастер-классы по стилю и визажу, выступления модных спикеров, встречи с бьюти- и фешен-блогерами, а также гранд-дефиле", - говорится в тексте. Уточняется, что главной темой фестиваля стала "Модная столица. Готовимся к выпускному". Так, на Тверской площади для выпускниц откроют бьюти-штаб с обучающими программами и диджей-сетами. Более чем 1,5 тысячам девушек помогут подобрать макияж и укладку для выпускного вечера. Еще на Тверской площади и Тверском бульваре пройдет около 30 мастер-классов по составлению мини-букетов, всех желающих научат делать подвески для сумок, а в лаборатории ароматов - создавать авторские духи. На Тверской площади бьюти-блогеры и знаменитые представители фешен-индустрии познакомят посетителей с особыми приемами для стильных образов и основными модными тенденциями. Помимо того, на Тверском бульваре будет работать фешен-маркет. Свою продукцию представят около 50 компаний. "На Патриарших прудах 6 июня в 17.00 начнется Beauty Night Out. С 18.00 до 22.30 часть прилегающей территории станет пешеходной - Малая Бронная улица, Малый Козихинский, Ермолаевский, Малый и Большой Патриаршие переулки. Там будет перекрыто автомобильное движение. Участие в программе примут 46 бьюти-пространств и ресторанов, которые подготовили на этот вечер особое меню", - уточнили в тексте. В материале добавили, что на площадке гостей также ждет экспресс-укладка и макияж, сессии с астрологом, тарологом, диджей-сеты. "Главным мероприятием вечера станет гранд-показ, в котором примут участие около 100 профессиональных моделей, а также выпускницы этого года", - говорится в тексте.

https://ria.ru/20240530/moskva-1949310875.html

https://ria.ru/20240603/muzfestivali-1947421850.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва