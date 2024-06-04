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Евродепутат рассказал, что обеспечит безопасность Молдавии - РИА Новости, 04.06.2024
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19:50 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/moldaviya-1950505072.html
Евродепутат рассказал, что обеспечит безопасность Молдавии
Евродепутат рассказал, что обеспечит безопасность Молдавии - РИА Новости, 04.06.2024
Евродепутат рассказал, что обеспечит безопасность Молдавии
Объединенный правый альянс в Европарламенте будет выступать за объединение Румынии и Молдавии в рамках ЕС, чтобы гарантировать безопасность республики, заявил... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T19:50
2024-06-04T19:50
в мире
молдавия
румыния
евросоюз
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КИШИНЕВ, 4 июн - РИА Новости. Объединенный правый альянс в Европарламенте будет выступать за объединение Румынии и Молдавии в рамках ЕС, чтобы гарантировать безопасность республики, заявил во вторник евродепутат Еуджен Томак. "Одним из наших приоритетов в Европейском парламенте будет объяснение всем политическим группам, почему необходимо, чтобы Молдавия в будущем, после интеграции в Европейский союз, также пользовалась щитом безопасности. Послание Объединенного правого альянса заключается в том, что мы хотим, чтобы Молдавия объединилась с Румынией внутри Европейского союза. Это реалистичная и единственная политическая цель, которая может гарантировать безопасность Молдавии", - заявил Томак на брифинге. Для проведения выборов в Европейский парламент 9 июня в Молдавии будут открыты 52 избирательных участка. Председатель румынской Партии народного движения, входящей в Объединенный правый альянс, Томак призвал жителей Молдавии с европейским гражданством не игнорировать эти выборы и отдать свой голос за политические образования Румынии, которые будут поддерживать республику в Европейском парламенте. По его словам, у ЕС нет иных инструментов, с помощью которых Молдавии могла бы быть гарантирована безопасность. На территории Румынии и Молдавии существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения двух стран путем ликвидации последней как отдельного государства. Согласно результатам многочисленных соцопросов, большинство жителей республики выступает против поглощения Румынией Молдавии. Так, согласно мартовскому опросу Института маркетинга и социологических опросов IMAS, за президента, который бы добивался объединения Молдавии с Румынией, проголосовали бы только 8% избирателей.
https://ria.ru/20240407/moldaviya-1938326142.html
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в мире, молдавия, румыния, евросоюз, европарламент
В мире, Молдавия, Румыния, Евросоюз, Европарламент
Евродепутат рассказал, что обеспечит безопасность Молдавии

Евродепутат Томак: безопасность Молдавии обеспечит только объединение с Румынией

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Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
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КИШИНЕВ, 4 июн - РИА Новости. Объединенный правый альянс в Европарламенте будет выступать за объединение Румынии и Молдавии в рамках ЕС, чтобы гарантировать безопасность республики, заявил во вторник евродепутат Еуджен Томак.
"Одним из наших приоритетов в Европейском парламенте будет объяснение всем политическим группам, почему необходимо, чтобы Молдавия в будущем, после интеграции в Европейский союз, также пользовалась щитом безопасности. Послание Объединенного правого альянса заключается в том, что мы хотим, чтобы Молдавия объединилась с Румынией внутри Европейского союза. Это реалистичная и единственная политическая цель, которая может гарантировать безопасность Молдавии", - заявил Томак на брифинге.
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Для проведения выборов в Европейский парламент 9 июня в Молдавии будут открыты 52 избирательных участка. Председатель румынской Партии народного движения, входящей в Объединенный правый альянс, Томак призвал жителей Молдавии с европейским гражданством не игнорировать эти выборы и отдать свой голос за политические образования Румынии, которые будут поддерживать республику в Европейском парламенте.
По его словам, у ЕС нет иных инструментов, с помощью которых Молдавии могла бы быть гарантирована безопасность.
На территории Румынии и Молдавии существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения двух стран путем ликвидации последней как отдельного государства.
Согласно результатам многочисленных соцопросов, большинство жителей республики выступает против поглощения Румынией Молдавии. Так, согласно мартовскому опросу Института маркетинга и социологических опросов IMAS, за президента, который бы добивался объединения Молдавии с Румынией, проголосовали бы только 8% избирателей.
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