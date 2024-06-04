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Полиция: украинцы платят до 20 тысяч долларов, чтобы сбежать от мобилизации - РИА Новости, 04.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:34 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/mobilizatsiya-1950533361.html
Полиция: украинцы платят до 20 тысяч долларов, чтобы сбежать от мобилизации
Полиция: украинцы платят до 20 тысяч долларов, чтобы сбежать от мобилизации - РИА Новости, 04.06.2024
Полиция: украинцы платят до 20 тысяч долларов, чтобы сбежать от мобилизации
Военнообязанные граждане Украины после вступления в силу закона об усилении мобилизации платят до 20 тысяч долларов за возможность выехать из страны, сообщил... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T23:34
2024-06-04T23:34
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Военнообязанные граждане Украины после вступления в силу закона об усилении мобилизации платят до 20 тысяч долларов за возможность выехать из страны, сообщил начальник департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Андрей Рубель. "До 18 мая сумма (которую платили военнообязанные граждане за возможность выехать за границу – ред.) в среднем была четыре – пять тысяч долларов. Но сейчас, с принятием нововведений в закон, она может достигать и 20 тысяч долларов", - сказал Рубель в интервью агентству РБК-Украина. По его словам, с начала года заведено более 160 уголовных дел против 519 человек по факту незаконной переправки через границу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. Ранее в апреле Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20240604/ukraintsy-1950354028.html
https://ria.ru/20240522/mobilizatsiya-1947648051.html
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Полиция: украинцы платят до 20 тысяч долларов, чтобы сбежать от мобилизации

Полиция: украинцы платят до 20 тысяч долларов, чтобы нелегально уехать из страны

© AP Photo / Ben BirchallУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© AP Photo / Ben Birchall
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Военнообязанные граждане Украины после вступления в силу закона об усилении мобилизации платят до 20 тысяч долларов за возможность выехать из страны, сообщил начальник департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Андрей Рубель.
"До 18 мая сумма (которую платили военнообязанные граждане за возможность выехать за границу – ред.) в среднем была четыре – пять тысяч долларов. Но сейчас, с принятием нововведений в закон, она может достигать и 20 тысяч долларов", - сказал Рубель в интервью агентству РБК-Украина.
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По его словам, с начала года заведено более 160 уголовных дел против 519 человек по факту незаконной переправки через границу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Ранее в апреле Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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