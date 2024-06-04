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ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 04.06.2024
ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
Российские средства ПВО около 12.30 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T13:46
2024-06-04T13:46
2024-06-04T13:46
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белгородская область
россия
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Российские средства ПВО около 12.30 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Четвертого июня около 12.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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космос - риа наука, белгородская область, россия
Космос - РИА Наука, Белгородская область, Россия
ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
Минобороны: ПВО уничтожила украинский БПЛА над Белгородской областью