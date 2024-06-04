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Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 04.06.2024
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13:10 04.06.2024 (обновлено: 13:17 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/minoborony-1950378479.html
Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю
Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 04.06.2024
Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 470 военнослужащих, две БМП, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T13:10
2024-06-04T13:17
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 470 военнослужащих, две БМП, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных, 5-й штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Дылеевка, Константиновка и Острое Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 470 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, а также 152-мм гаубицу 2А65 "Мста-Б", - говорится в сводке министерства.
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россия, вооруженные силы украины
Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю

ВСУ потеряли за сутки более 470 солдат в зоне ответственности группировки "Юг"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ ведут огонь из РСЗО 9К55 Град-1 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС РФ ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 470 военнослужащих, две БМП, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных, 5-й штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Дылеевка, Константиновка и Острое Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 470 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, а также 152-мм гаубицу 2А65 "Мста-Б", - говорится в сводке министерства.
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