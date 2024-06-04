https://ria.ru/20240604/minoborony-1950378272.html

Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи

Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 04.06.2024

Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи

Украинские войска в минувшие сутки потеряли до 130 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T13:11

2024-06-04T13:11

2024-06-04T13:17

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска в минувшие сутки потеряли до 130 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны России."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 58 мотопехотной бригады ВСУ и 128 бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное и Сторожевое Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240604/minoborony-1950377732.html

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