https://ria.ru/20240604/minoborony-1950378272.html
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 04.06.2024
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи
Украинские войска в минувшие сутки потеряли до 130 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T13:11
2024-06-04T13:11
2024-06-04T13:17
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0b/1945227763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1ab18dd40bcd4928e574174cfa3f8e65.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска в минувшие сутки потеряли до 130 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны России."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 58 мотопехотной бригады ВСУ и 128 бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное и Сторожевое Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240604/minoborony-1950377732.html
россия
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0b/1945227763_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c71550f0bbc127b3066035c900d5e9f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Украина
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 130 солдат в зоне ответственности "Востока"