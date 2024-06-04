https://ria.ru/20240604/minoborony-1950377732.html

ВС России продолжают продвижение в глубину обороны в Харьковской области

ВС России продолжают продвижение в глубину обороны в Харьковской области - РИА Новости, 04.06.2024

ВС России продолжают продвижение в глубину обороны в Харьковской области

Подразделения группировки войск "Север" продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ в Харьковской области, отражены три контратаки, потери Украины составили до РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T13:09

2024-06-04T13:09

2024-06-04T13:18

специальная военная операция на украине

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харьковская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ в Харьковской области, отражены три контратаки, потери Украины составили до 105 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" продолжают продвижение в глубину обороны противника. В течение суток нанесено поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Жовтневое, Липцы, Старый Салтов, Высокая Яруга Харьковской области", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, отражены три контратаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой, 71-й егерской бригад и 13-й бригады нацгвардии Украины."Потери ВСУ составили до 105 военнослужащих, три автомобиля, боевая машина зенитного ракетного комплекса "Оса", 155-мм гаубица М777 производства США, а также 122-мм гаубица Д-30", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240604/minoborony-1950378587.html

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