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ВС России продолжают продвижение в глубину обороны в Харьковской области - РИА Новости, 04.06.2024
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13:09 04.06.2024 (обновлено: 13:18 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/minoborony-1950377732.html
ВС России продолжают продвижение в глубину обороны в Харьковской области
ВС России продолжают продвижение в глубину обороны в Харьковской области - РИА Новости, 04.06.2024
ВС России продолжают продвижение в глубину обороны в Харьковской области
Подразделения группировки войск "Север" продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ в Харьковской области, отражены три контратаки, потери Украины составили до РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T13:09
2024-06-04T13:18
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ в Харьковской области, отражены три контратаки, потери Украины составили до 105 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" продолжают продвижение в глубину обороны противника. В течение суток нанесено поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Жовтневое, Липцы, Старый Салтов, Высокая Яруга Харьковской области", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, отражены три контратаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой, 71-й егерской бригад и 13-й бригады нацгвардии Украины."Потери ВСУ составили до 105 военнослужащих, три автомобиля, боевая машина зенитного ракетного комплекса "Оса", 155-мм гаубица М777 производства США, а также 122-мм гаубица Д-30", - сообщили в Минобороны.
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россия, харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
ВС России продолжают продвижение в глубину обороны в Харьковской области

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 105 человек в Харьковской области

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ на линии соприкосновения в Харьковской области
Военнослужащие ВС РФ на линии соприкосновения в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Военнослужащие ВС РФ на линии соприкосновения в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ в Харьковской области, отражены три контратаки, потери Украины составили до 105 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" продолжают продвижение в глубину обороны противника. В течение суток нанесено поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Жовтневое, Липцы, Старый Салтов, Высокая Яруга Харьковской области", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, отражены три контратаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой, 71-й егерской бригад и 13-й бригады нацгвардии Украины.
"Потери ВСУ составили до 105 военнослужащих, три автомобиля, боевая машина зенитного ракетного комплекса "Оса", 155-мм гаубица М777 производства США, а также 122-мм гаубица Д-30", - сообщили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраина
 
 
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