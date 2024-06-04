https://ria.ru/20240604/minoborony-1950377732.html
ВС России продолжают продвижение в глубину обороны в Харьковской области
ВС России продолжают продвижение в глубину обороны в Харьковской области - РИА Новости, 04.06.2024
ВС России продолжают продвижение в глубину обороны в Харьковской области
Подразделения группировки войск "Север" продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ в Харьковской области, отражены три контратаки, потери Украины составили до РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T13:09
2024-06-04T13:09
2024-06-04T13:18
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818035510_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_af7c1d1e620c013a2c0b47c043ea7597.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ в Харьковской области, отражены три контратаки, потери Украины составили до 105 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" продолжают продвижение в глубину обороны противника. В течение суток нанесено поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Жовтневое, Липцы, Старый Салтов, Высокая Яруга Харьковской области", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, отражены три контратаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой, 71-й егерской бригад и 13-й бригады нацгвардии Украины."Потери ВСУ составили до 105 военнослужащих, три автомобиля, боевая машина зенитного ракетного комплекса "Оса", 155-мм гаубица М777 производства США, а также 122-мм гаубица Д-30", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240604/minoborony-1950378587.html
россия
харьковская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818035510_65:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_c6e34994fa43e5a19c29a0c9ecf12f44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
ВС России продолжают продвижение в глубину обороны в Харьковской области
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 105 человек в Харьковской области
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ в Харьковской области, отражены три контратаки, потери Украины составили до 105 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" продолжают продвижение в глубину обороны противника. В течение суток нанесено поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Жовтневое, Липцы, Старый Салтов, Высокая Яруга Харьковской области", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, отражены три контратаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой, 71-й егерской бригад и 13-й бригады нацгвардии Украины.
"Потери ВСУ составили до 105 военнослужащих, три автомобиля, боевая машина зенитного ракетного комплекса "Оса", 155-мм гаубица М777 производства США
, а также 122-мм гаубица Д-30", - сообщили в Минобороны.