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Минфин назвал предложение по прогрессивной шкале НДФЛ взвешенным подходом
Минфин назвал предложение по прогрессивной шкале НДФЛ взвешенным подходом - РИА Новости, 04.06.2024
Минфин назвал предложение по прогрессивной шкале НДФЛ взвешенным подходом
Прогрессивная шкала НДФЛ, предложенная кабмином, предусматривает взвешенный подход к налогообложению доходов граждан разного уровня достатка - Минфин РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T15:30
2024-06-04T15:30
2024-06-04T15:47
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
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Прогрессивная шкала НДФЛ, предложенная кабмином, предусматривает взвешенный подход к налогообложению доходов граждан разного уровня достатка - МинфинРИА Новости / Динамика дня
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экономика, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин назвал предложение по прогрессивной шкале НДФЛ взвешенным подходом
Минфин: прогрессивная шкала НДФЛ предусматривает взвешенный подход к налогам