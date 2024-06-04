https://ria.ru/20240604/metro-1950437457.html

На Замоскворецкой линии метро Москвы восстановили движение поездов

На Замоскворецкой линии метро Москвы восстановили движение поездов - РИА Новости, 04.06.2024

На Замоскворецкой линии метро Москвы восстановили движение поездов

Движение на Замоскворецкой линии метро Москвы вводится в график, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T15:53

2024-06-04T15:53

2024-06-04T15:58

москва

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Движение на Замоскворецкой линии метро Москвы вводится в график, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее дептранс сообщал, что на центральном участке Замоскворецкой линии временно увеличены интервалы движения для проверки инфраструктуры. "Движение на Замоскворецкой линии вводится в график", - говорится в сообщении ведомства. Позже дептранс сообщил, что движение было введено в график. "Движение на Замоскворецкой линии в графике", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240602/skhema-1950014391.html

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Люди на одной из станций центрального участка Замоскворецкой линии метро Интервалы движения увеличены на центральном участке Замоскворецкой линии метро, в столичном дептрансе говорят, что для проверки инфраструктуры. Корреспондент РИА Новости передает, что на некоторых платформах скопилось множество людей, пассажиров просят выйти из прибывающих поездов. 2024-06-04T15:53 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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