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На Замоскворецкой линии метро Москвы восстановили движение поездов - РИА Новости, 04.06.2024
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15:53 04.06.2024 (обновлено: 15:58 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/metro-1950437457.html
На Замоскворецкой линии метро Москвы восстановили движение поездов
На Замоскворецкой линии метро Москвы восстановили движение поездов - РИА Новости, 04.06.2024
На Замоскворецкой линии метро Москвы восстановили движение поездов
Движение на Замоскворецкой линии метро Москвы вводится в график, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T15:53
2024-06-04T15:58
москва
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Движение на Замоскворецкой линии метро Москвы вводится в график, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее дептранс сообщал, что на центральном участке Замоскворецкой линии временно увеличены интервалы движения для проверки инфраструктуры. "Движение на Замоскворецкой линии вводится в график", - говорится в сообщении ведомства. Позже дептранс сообщил, что движение было введено в график. "Движение на Замоскворецкой линии в графике", - говорится в сообщении.
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Люди на одной из станций центрального участка Замоскворецкой линии метро
Интервалы движения увеличены на центральном участке Замоскворецкой линии метро, в столичном дептрансе говорят, что для проверки инфраструктуры. Корреспондент РИА Новости передает, что на некоторых платформах скопилось множество людей, пассажиров просят выйти из прибывающих поездов.
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москва
Москва
На Замоскворецкой линии метро Москвы восстановили движение поездов

Дептранс Москвы: движение на Замоскворецкой линии метро вводится в график

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Движение на Замоскворецкой линии метро Москвы вводится в график, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Ранее дептранс сообщал, что на центральном участке Замоскворецкой линии временно увеличены интервалы движения для проверки инфраструктуры.
«
"Движение на Замоскворецкой линии вводится в график", - говорится в сообщении ведомства.
Позже дептранс сообщил, что движение было введено в график.
"Движение на Замоскворецкой линии в графике", - говорится в сообщении.
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