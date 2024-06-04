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Более 470 пешеходных маршрутов обустроят в Подмосковье до середины августа - РИА Новости, 04.06.2024
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Новости Подмосковья
 
13:28 04.06.2024 (обновлено: 13:29 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/marshruty-1950383579.html
Более 470 пешеходных маршрутов обустроят в Подмосковье до середины августа
Более 470 пешеходных маршрутов обустроят в Подмосковье до середины августа - РИА Новости, 04.06.2024
Более 470 пешеходных маршрутов обустроят в Подмосковье до середины августа
Более 470 троп планируют обустроить в Подмосковье в 2024 году, на текущий момент работы выполнены на 176 дорожках, сообщили в министерстве по содержанию... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T13:28
2024-06-04T13:29
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
реутов
сергиев посад
сергиево-посадский район
можайск
можайский район
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Более 470 троп планируют обустроить в Подмосковье в 2024 году, на текущий момент работы выполнены на 176 дорожках, сообщили в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. "С начала года в рамках мероприятия "Создание и ремонт пешеходных коммуникаций" на территории Московской области благоустроено 176 дорожек. Всего планируют обустроить более 470 троп до 15 августа 2024", - сообщили в пресс-службе ведомства. По словам заместителя председателя правительства Московской области, министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислава Мурашова, на сегодняшний день график работ идет на опережение в трех городских округах: Сергиево-Посадском, Можайском и Реутове. "Отмечу, что при выборе локаций благоустройства опирались на мнение и предпочтения жителей каждого из округов", – заключил Мурашов.
https://ria.ru/20240123/blagoustroystvo-1923054501.html
московская область (подмосковье)
реутов
сергиев посад
сергиево-посадский район
можайск
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московская область (подмосковье), реутов, сергиев посад, сергиево-посадский район, можайск, можайский район
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Реутов, Сергиев Посад, Сергиево-Посадский район, Можайск, Можайский район

Более 470 пешеходных маршрутов обустроят в Подмосковье до середины августа

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Более 470 троп планируют обустроить в Подмосковье в 2024 году, на текущий момент работы выполнены на 176 дорожках, сообщили в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«
"С начала года в рамках мероприятия "Создание и ремонт пешеходных коммуникаций" на территории Московской области благоустроено 176 дорожек. Всего планируют обустроить более 470 троп до 15 августа 2024", - сообщили в пресс-службе ведомства.
По словам заместителя председателя правительства Московской области, министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислава Мурашова, на сегодняшний день график работ идет на опережение в трех городских округах: Сергиево-Посадском, Можайском и Реутове.
"Отмечу, что при выборе локаций благоустройства опирались на мнение и предпочтения жителей каждого из округов", – заключил Мурашов.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)РеутовСергиев ПосадСергиево-Посадский районМожайскМожайский район
 
 
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