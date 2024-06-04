Рейтинг@Mail.ru
В Москве закрыли магазин руководительницы "Империи сильнейших ведьм" - РИА Новости, 04.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:47 04.06.2024 (обновлено: 20:08 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/magazin-1950493498.html
В Москве закрыли магазин руководительницы "Империи сильнейших ведьм"
В Москве закрыли магазин руководительницы "Империи сильнейших ведьм" - РИА Новости, 04.06.2024
В Москве закрыли магазин руководительницы "Империи сильнейших ведьм"
Магазин "Кудеса-чудеса" в Москве, который принадлежит задержанной главе оккультной организации "Империя сильнейших ведьм" Елене Суликовой, закрыт, передает... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T18:47
2024-06-04T20:08
новая москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
московская область (подмосковье)
ивантеевка
русская православная церковь
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950500221_0:63:1754:1049_1920x0_80_0_0_974313198f784feb5a925a746c7b9c59.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Магазин "Кудеса-чудеса" в Москве, который принадлежит задержанной главе оккультной организации "Империя сильнейших ведьм" Елене Суликовой, закрыт, передает корреспондент РИА Новости.Магазин, который находится в Новой Москве и принадлежит Суликовой, закрыт. При этом на двери табличка с надписью "Без выходных". В соседних организациях не знают, по какой причине магазин не работает.Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил о задержании Суликовой по подозрению в экстремизме и мошенничестве в связи с оказанием псевдорелигиозных услуг. В доме Суликовой в Подмосковье, по его словам, идут обыски. Подозреваемая, по данным следствия, продавала литературу с призывами к насилию против священников Русской православной церкви, а также публиковала видео, унижающие чувства верующих. В подмосковном СК сообщили, что задержанная жительница Ивантеевки осуществляла продажу и распространение экстремистской литературы с призывами к насилию в отношении Русской православной церкви. Также по данным ведомства, задержанная через интернет публиковала видео, "в котором содержатся высказывания, унижающие религиозные чувства верующих".
новая москва
московская область (подмосковье)
ивантеевка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Обыск в квартире руководительницы "Империи сильнейших ведьм" Елены Суликовой
Руководительницу "Империи сильнейших ведьм" Елену Суликову увезли на скорой с места обысков, сообщил РИА Новости источник
2024-06-04T18:47
true
PT0M51S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950500221_302:0:1719:1063_1920x0_80_0_0_21b42b727a04e2851b9c719903b5363f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новая москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), московская область (подмосковье), ивантеевка, русская православная церковь, следственный комитет россии (ск рф), видео
Новая Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Московская область (Подмосковье), Ивантеевка, Русская православная церковь, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве закрыли магазин руководительницы "Империи сильнейших ведьм"
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Магазин "Кудеса-чудеса" в Москве, который принадлежит задержанной главе оккультной организации "Империя сильнейших ведьм" Елене Суликовой, закрыт, передает корреспондент РИА Новости.
2024-06-04T18:47
true
PT0M51S
В Москве закрыли магазин руководительницы "Империи сильнейших ведьм"

В Новой Москве закрыли магазин "Кудеса-чудеса" главы "Империи сильнейших ведьм"

© РИА НовостиМагазин руководительницы "Империи сильнейших ведьм" в руководительниц. Кадр видео
Магазин руководительницы Империи сильнейших ведьм в руководительниц. Кадр видео
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Магазин "Кудеса-чудеса" в Москве, который принадлежит задержанной главе оккультной организации "Империя сильнейших ведьм" Елене Суликовой, закрыт, передает корреспондент РИА Новости.
Магазин, который находится в Новой Москве и принадлежит Суликовой, закрыт. При этом на двери табличка с надписью "Без выходных". В соседних организациях не знают, по какой причине магазин не работает.
Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил о задержании Суликовой по подозрению в экстремизме и мошенничестве в связи с оказанием псевдорелигиозных услуг. В доме Суликовой в Подмосковье, по его словам, идут обыски. Подозреваемая, по данным следствия, продавала литературу с призывами к насилию против священников Русской православной церкви, а также публиковала видео, унижающие чувства верующих. В подмосковном СК сообщили, что задержанная жительница Ивантеевки осуществляла продажу и распространение экстремистской литературы с призывами к насилию в отношении Русской православной церкви. Также по данным ведомства, задержанная через интернет публиковала видео, "в котором содержатся высказывания, унижающие религиозные чувства верующих".
 
Новая МоскваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Московская область (Подмосковье)ИвантеевкаРусская православная церковьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала