https://ria.ru/20240604/magazin-1950493498.html
В Москве закрыли магазин руководительницы "Империи сильнейших ведьм"
В Москве закрыли магазин руководительницы "Империи сильнейших ведьм" - РИА Новости, 04.06.2024
В Москве закрыли магазин руководительницы "Империи сильнейших ведьм"
Магазин "Кудеса-чудеса" в Москве, который принадлежит задержанной главе оккультной организации "Империя сильнейших ведьм" Елене Суликовой, закрыт, передает... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T18:47
2024-06-04T18:47
2024-06-04T20:08
новая москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
московская область (подмосковье)
ивантеевка
русская православная церковь
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Магазин "Кудеса-чудеса" в Москве, который принадлежит задержанной главе оккультной организации "Империя сильнейших ведьм" Елене Суликовой, закрыт, передает корреспондент РИА Новости.Магазин, который находится в Новой Москве и принадлежит Суликовой, закрыт. При этом на двери табличка с надписью "Без выходных". В соседних организациях не знают, по какой причине магазин не работает.Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил о задержании Суликовой по подозрению в экстремизме и мошенничестве в связи с оказанием псевдорелигиозных услуг. В доме Суликовой в Подмосковье, по его словам, идут обыски. Подозреваемая, по данным следствия, продавала литературу с призывами к насилию против священников Русской православной церкви, а также публиковала видео, унижающие чувства верующих. В подмосковном СК сообщили, что задержанная жительница Ивантеевки осуществляла продажу и распространение экстремистской литературы с призывами к насилию в отношении Русской православной церкви. Также по данным ведомства, задержанная через интернет публиковала видео, "в котором содержатся высказывания, унижающие религиозные чувства верующих".
новая москва
московская область (подмосковье)
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Обыск в квартире руководительницы "Империи сильнейших ведьм" Елены Суликовой
Руководительницу "Империи сильнейших ведьм" Елену Суликову увезли на скорой с места обысков, сообщил РИА Новости источник
2024-06-04T18:47
true
PT0M51S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новая москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), московская область (подмосковье), ивантеевка, русская православная церковь, следственный комитет россии (ск рф), видео
Новая Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Московская область (Подмосковье), Ивантеевка, Русская православная церковь, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве закрыли магазин руководительницы "Империи сильнейших ведьм"
В Новой Москве закрыли магазин "Кудеса-чудеса" главы "Империи сильнейших ведьм"