https://ria.ru/20240604/magazin-1950493498.html

В Москве закрыли магазин руководительницы "Империи сильнейших ведьм"

В Москве закрыли магазин руководительницы "Империи сильнейших ведьм" - РИА Новости, 04.06.2024

В Москве закрыли магазин руководительницы "Империи сильнейших ведьм"

Магазин "Кудеса-чудеса" в Москве, который принадлежит задержанной главе оккультной организации "Империя сильнейших ведьм" Елене Суликовой, закрыт, передает... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T18:47

2024-06-04T18:47

2024-06-04T20:08

новая москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

московская область (подмосковье)

ивантеевка

русская православная церковь

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Магазин "Кудеса-чудеса" в Москве, который принадлежит задержанной главе оккультной организации "Империя сильнейших ведьм" Елене Суликовой, закрыт, передает корреспондент РИА Новости.Магазин, который находится в Новой Москве и принадлежит Суликовой, закрыт. При этом на двери табличка с надписью "Без выходных". В соседних организациях не знают, по какой причине магазин не работает.Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил о задержании Суликовой по подозрению в экстремизме и мошенничестве в связи с оказанием псевдорелигиозных услуг. В доме Суликовой в Подмосковье, по его словам, идут обыски. Подозреваемая, по данным следствия, продавала литературу с призывами к насилию против священников Русской православной церкви, а также публиковала видео, унижающие чувства верующих. В подмосковном СК сообщили, что задержанная жительница Ивантеевки осуществляла продажу и распространение экстремистской литературы с призывами к насилию в отношении Русской православной церкви. Также по данным ведомства, задержанная через интернет публиковала видео, "в котором содержатся высказывания, унижающие религиозные чувства верующих".

новая москва

московская область (подмосковье)

ивантеевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обыск в квартире руководительницы "Империи сильнейших ведьм" Елены Суликовой Руководительницу "Империи сильнейших ведьм" Елену Суликову увезли на скорой с места обысков, сообщил РИА Новости источник 2024-06-04T18:47 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

новая москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), московская область (подмосковье), ивантеевка, русская православная церковь, следственный комитет россии (ск рф), видео