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Лавров поддержал инициативу президента Конго по урегулированию в Ливии - РИА Новости, 04.06.2024
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14:59 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/liviya-1950415209.html
Лавров поддержал инициативу президента Конго по урегулированию в Ливии
Лавров поддержал инициативу президента Конго по урегулированию в Ливии - РИА Новости, 04.06.2024
Лавров поддержал инициативу президента Конго по урегулированию в Ливии
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва будет использовать свои контакты с ливийскими силами для их участия в инициативе Конго по ливийскому... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T14:59
2024-06-04T14:59
в мире
ливия
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жан-клод гакоссо
сергей лавров
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ОЙО (Республика Конго), 4 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва будет использовать свои контакты с ливийскими силами для их участия в инициативе Конго по ливийскому урегулированию. "Мы полностью поддерживаем инициативу президента Сассу-Нгессо о подготовке подлинно общеливийской конференции и будем использовать свои контакты с различными ливийскими силами для того, чтобы сплотить их именно на этой платформе", - сказал Лавров на пресс-конференции со своим африканским коллегой Жан-Клодом Гакоссо.
https://ria.ru/20240603/liviya-1950282208.html
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в мире, ливия, россия, жан-клод гакоссо, сергей лавров, республика конго
В мире, Ливия, Россия, Жан-Клод Гакоссо, Сергей Лавров, Республика Конго
Лавров поддержал инициативу президента Конго по урегулированию в Ливии

Лавров: Россия будет контактировать с ливийскими силами для урегулирования

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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ОЙО (Республика Конго), 4 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва будет использовать свои контакты с ливийскими силами для их участия в инициативе Конго по ливийскому урегулированию.
"Мы полностью поддерживаем инициативу президента Сассу-Нгессо о подготовке подлинно общеливийской конференции и будем использовать свои контакты с различными ливийскими силами для того, чтобы сплотить их именно на этой платформе", - сказал Лавров на пресс-конференции со своим африканским коллегой Жан-Клодом Гакоссо.
Ливия - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Российское посольство в Ливии открыло консульский отдел
Вчера, 21:00
 
В миреЛивияРоссияЖан-Клод ГакоссоСергей ЛавровРеспублика Конго
 
 
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