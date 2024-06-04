https://ria.ru/20240604/liviya-1950415209.html
Лавров поддержал инициативу президента Конго по урегулированию в Ливии
Лавров поддержал инициативу президента Конго по урегулированию в Ливии - РИА Новости, 04.06.2024
Лавров поддержал инициативу президента Конго по урегулированию в Ливии
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва будет использовать свои контакты с ливийскими силами для их участия в инициативе Конго по ливийскому... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T14:59
2024-06-04T14:59
2024-06-04T14:59
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сергей лавров
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ОЙО (Республика Конго), 4 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва будет использовать свои контакты с ливийскими силами для их участия в инициативе Конго по ливийскому урегулированию. "Мы полностью поддерживаем инициативу президента Сассу-Нгессо о подготовке подлинно общеливийской конференции и будем использовать свои контакты с различными ливийскими силами для того, чтобы сплотить их именно на этой платформе", - сказал Лавров на пресс-конференции со своим африканским коллегой Жан-Клодом Гакоссо.
https://ria.ru/20240603/liviya-1950282208.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливия, россия, жан-клод гакоссо, сергей лавров, республика конго
В мире, Ливия, Россия, Жан-Клод Гакоссо, Сергей Лавров, Республика Конго
Лавров поддержал инициативу президента Конго по урегулированию в Ливии
Лавров: Россия будет контактировать с ливийскими силами для урегулирования