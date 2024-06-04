https://ria.ru/20240604/liviya-1950415209.html

Лавров поддержал инициативу президента Конго по урегулированию в Ливии

Лавров поддержал инициативу президента Конго по урегулированию в Ливии - РИА Новости, 04.06.2024

Лавров поддержал инициативу президента Конго по урегулированию в Ливии

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва будет использовать свои контакты с ливийскими силами для их участия в инициативе Конго по ливийскому... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T14:59

2024-06-04T14:59

2024-06-04T14:59

в мире

ливия

россия

жан-клод гакоссо

сергей лавров

республика конго

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ОЙО (Республика Конго), 4 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва будет использовать свои контакты с ливийскими силами для их участия в инициативе Конго по ливийскому урегулированию. "Мы полностью поддерживаем инициативу президента Сассу-Нгессо о подготовке подлинно общеливийской конференции и будем использовать свои контакты с различными ливийскими силами для того, чтобы сплотить их именно на этой платформе", - сказал Лавров на пресс-конференции со своим африканским коллегой Жан-Клодом Гакоссо.

https://ria.ru/20240603/liviya-1950282208.html

ливия

россия

республика конго

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ливия, россия, жан-клод гакоссо, сергей лавров, республика конго